猜電影遊台南！巷弄散步聽音樂！赫見戲院看板有亮點

全美戲院看板。（主辦單位提供）

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中時電子報
林宜靜／整理報導

台南文學耆老葉石濤先生曾說「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」！秋冬來台南，散步聽音樂！到近日位於台南的全美戲院出現一幅「特別的」手繪海報—這間全台南最古老的戲院早已因為堅持傳統手繪電影看板而揚名國際，幕後功臣顏振發師父也因此登上BBC國際媒體版面，詳盡地介紹這位「國寶級電影海報畫師」。但這次顏師父的手繪看板作品不是電影海報，而是「貴人散步音樂節」。

去年首度舉辦便好評如潮的台南城市音樂節暨 LUCfest 貴人散步音樂節，今年將於11月30日（五）至12月2日（日）在台南市區熱烈登場，共有七大場館以及一個主舞台，其中最特殊的場館即是全美戲院。

主辦單位更力邀國寶級手繪看板畫師顏師父來繪製本次活動宣傳看板，活動宣傳海報找來音樂人雷擎以及甫拿下金音獎最佳搖滾單曲獎的漂流出口貝斯手阿妞來客串臨摹經典電影《花樣年華》封面人物，巨幅海報掛上全美戲院吸睛度破表，更有民眾指名要買「貴人散步音樂節」電影票，店家笑稱「這個活動沒有賣電影票啦，只有賣音樂節的票！」

活動三日活動多元且豐富，有12月1日（六）的台南城市音樂節打造免費戶外主舞台，除了演出之外，還有3場論壇及老屋導覽活動，帶大家深度體驗台南獨特城市風情，同時還有「2018 LUCfest 貴人散步音樂節」三日售票音樂節活動，自11月30日（五）至12月2日（日）在台南市中西區7個在地特色場館進行，精心策劃超過18場音樂Showcase、共61組國內外樂團演出以及8場國際音樂論壇，並廣邀世界各地超過30位國際知名音樂節選團人、唱片公司、廠牌以及媒體來台交流，展開兼具深度旅遊與音樂性質的Showcase音樂節，為台南注入一股濃厚的音樂氣息。

(中時電子報)

全美戲院顏振發師傅作畫。（主辦單位提供）

貴人散步音樂節

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