跟著米奇遊台北古城！迪化街、大稻埕碼頭放閃趣

2018年11月14日 05:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

繼台北網美打卡點巡禮後，這幾天米奇和米妮也一一走訪台北的古城區，不僅體驗了台灣令人驕傲的郵政系統、老社區傳統的土風舞和那卡西，更漫步在老街巷弄，如迪化街、大稻埕碼頭，攜手感受舊時紅磚建築的樸實與典雅，一同見證與感受台北迷人的多元樣貌！

米奇米妮遊台北郵政總局。（台灣華特迪士尼 提供）

為了能更貼近台灣粉絲的心，米奇與米妮本次也親自走訪了台灣15個知名景點。首先來到台北城的歷史見證者—台北郵政總局，在這裡米奇米妮互郵明信片，寄出穿越時空的愛情見證。

體驗舊時代的繁華。熙來攘往的貿易集散地—大稻埕碼頭！米奇與米妮享受繁華退去後的靜謐時光。米奇米妮並肩共賞台北最美落日。

米奇米妮遊迪化老街。（台灣華特迪士尼 提供）

品味復古純樸美。經典紅磚建築—迪化老街！看女兒牆、老牌匾！米奇米妮漫遊老街體會古早魅力。

米奇米妮遊剝皮寮歷史街區。（台灣華特迪士尼 提供）

電影《艋舺》場景一日遊。台北僅存清代街道—剝皮寮歷史街區！米奇米妮走訪國片電影場景。體會舊時台灣樸實民風。

本週日來信義計劃去，11月18日大明星「米奇」今年已經90歲了！為歡慶米奇90周年，迪士尼於全球盛大舉辦精彩豐富的慶生活動，而本次90周年生日之旅更來到寶島台灣！11/18在信義香堤大道隆重登場，歡迎大家穿著黑、白、黃、紅來為他們慶生。

(中時電子報)