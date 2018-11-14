〈綠島小夜曲〉原是定情曲！師生戀告白擄芳心

（中間左起）金甌女中王維民校長、金甌女中校友知名影音製作人周揚明女士、台北市立交響樂團何康國團長帶〈綠島小夜曲〉回到故事發源地金甌女中，並與學生合影。（TSO 提供）

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中時電子報
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鄧麗君唱過、蔡琴也唱過，傳唱逾一甲子的〈綠島小夜曲〉是台灣第一首正式灌錄唱片的國語創作曲，過去總被誤解為政治受難者的心境，事實上它是音樂家周藍萍寫給妻子李慧倫的定情曲，歌名及歌詞中的「綠島」其實指的是「台灣」。當年受聘到金甌女中教唱軍歌的周藍萍，看見就讀高二的李慧倫一見鍾情，苦追許久未果，於是寫了這首〈綠島小夜曲〉，終於擄獲芳心。

音樂家周藍萍隻身從大陸來台，原為古典音樂男高音，在創作了〈綠島小夜曲〉之後，不但開啟了跨界的個人事業，更成為台灣國語流行歌曲的創始者；也因為他在台灣安身立命，歌曲裡遂注入無數感人的台灣元素，他的音樂撼動了台灣、香港兩地的流行音樂界以及電影界，最膾炙人口的配樂作品莫過於黃梅調電影【梁山伯與祝英台】。

周藍萍曾拿下3座金馬影展「最佳音樂」獎和1座亞太影展「最佳音樂」獎，是當時篳路藍縷的台灣流行音樂界的先驅者。可惜他英年早逝，即便作品傳頌不歇，「周藍萍」之名卻逐漸被淡忘；直到近年，在台大音樂學研究所沈冬教授、周藍萍女兒周揚明等多位努力下，完成了生平及音樂研究，以及紀錄片的拍攝，「周藍萍」這個名字的記憶才被重新喚起。

台北市立交響樂團將於12月21、22日推出《聲情詠戲─周藍萍的台灣小夜曲》音樂會作為2018「台北市音樂季」的壓軸，邀請到朱陸豪、殷正洋、羅美玲、蔡旻佑、舞思愛等多位跨中生代、新生代歌手，重新演繹〈綠島小夜曲〉、〈回想曲〉、〈梁山伯與祝英台〉、〈大醉俠〉等多首音樂家周藍萍的經典之作。

《聲情詠戲－周藍萍的台灣小夜曲》

時間：2018/12/21(五)19:30

2018/12/22(六)19:30

地點：台北市中山堂中正廳

(中時電子報)

《聲情詠戲－周藍萍的臺灣小夜曲》
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