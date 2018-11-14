11／14 三大報頭條要聞

11／14 三大報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

取消敬老金 抗議如影隨形！柯文哲團隊掀陰謀論

年底首都一役進入肉搏戰，台北市長柯文哲全力回防陸戰，不過接連幾場掃街行程，抗議民眾如影隨形，且均鎖定取消重陽敬老金一事，由於次數頻繁，引發柯陣營注意。幕僚甚至透露，有抗議人士事後折返道歉，稱「歹勢啦！是工作」，對此，市府顧問蔡壁如低調證實，確實有人回來對她說，「歹勢！」

傳聞高層密談棄保 府黨均否認！民進黨疑定調 丁守中沒贏 綠就沒輸

九合一選舉進入倒數，民進黨的高雄市選情告急，民進黨祕書長洪耀福昨天喊出，「守住高雄，民進黨沒有輸、贏得新北，民進黨就是贏。」至於台北市，最近不斷有傳言指出，民進黨對台北市，準備棄保，但民進黨與總統府均否認有此事。

拿監院資料 批空氣太髒！空汙報告不公布 盧秀燕疑有隱情

空汙成為台中市長選舉攻防議題！台中市選委會13日舉辦市長選舉電視政見辯論會，國民黨候選人盧秀燕以「媽媽市長」的角色、拿出監察院資料，痛批空氣太髒，連孩童外出運動都受限，將成為城市災難，且市府對空汙的改善卻沒實質效益。她並質疑林佳龍市府遲不公布「空汙對居民健康評估報告」，是否另有隱情？！

環團：再不公布就用選票當掉林

九合一選舉前最後一場反空汙遊行即將於18日在台中登場，主辦單位台灣健康空氣行動聯盟，昨與藍委陳宜民及醫師、藥師、學者，抨擊台中市政府遲不公布「105年后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣汙染物暴露評估」報告，並呼籲市民在反空汙遊行站出來，警告台中市長林佳龍，再不公布空汙報告，就用選票把他當掉。

◎旺報

無懼美股暴跌 A股逆襲迎轉折

美元指數創波段新高施壓股市，美國科技以及金融股遭到拋售，道瓊指數12日（美東時間）重挫602.12點，跌幅2.32%，拖累13日亞太股市大幅開低，不過，隨著陸股率先逆襲翻紅，引領港股轉跌為升，並激勵下午開盤的歐股開高，不甩前夜美股暴跌陰影。在外圍市場動盪之際，陸股又走出獨立行情，後市反彈力度有望超出預期。

新聞分析》選後行情走多遠 習川會是關鍵

美元指數飆16個月新高，美股遭遇黑色星期一，不過這次災情並未蔓延到全球。雖然亞洲股匯市場開盤也受衝擊，但很快地亞洲匯市先止跌回升，進而帶動股市走揚。其中，最為關鍵的就屬人民幣走勢，在美元再創波段新高下，人民幣未跌破前低，人民幣適時持穩，可視為習川會前，大陸對美方釋出善意的一種形式，月底G20峰會期間，習川會能否產生共識，又將會是決定全球金融市場後勢的一大關鍵。

上市公司瘋炒股 董座帶隊親征

儘管今年以來Ａ股跌多漲少，但仍有不少上市公司藉機「抄底」，企圖大賺機會財。根據了解，部分A股上市公司甚至開始設立專項資金、專責部門用於炒股，繼上海萊士、杉杉股份之後，最近又有洪匯新材、上峰水泥加入這一行列，計畫分別以5千萬（人民幣，下同）、2億元資金投入股市。其中，洪匯新材甚至將由該公司董事長出任投資小組組長，創下上市公司董座帶隊炒股的先例。

陸上市公司炒股 逾5千億人幣

上市公司為了提交一份令股東滿意的年報業績，除了在本業上努力表現外，業外收益也是一項重要的獲利來源，其中，證券投資（含股票、基金、債券等）就是一項重要的業外收益，根據公開資料顯示，截至今年第三季末，共有147家A股上市公司從事證券投資，投資金額合計達5千億元（人民幣，下同）。

◎工商時報

大立光破底翻 台股收驚

集蘋概股、高價股、高獲利、台股精神指標於一身的股王大立光，昨（13）日在外資狂敲回補下，領頭上演「破底翻揚」走勢，帶領84檔個股同步逆轉勝收漲，台股收最高9,775點，跌幅收斂至跌55點、守住9,700點，留111點下影線。

下修數個大型經濟體的成長預測！IMF示警：全球風險胃納急轉直下

國際貨幣基金（IMF）最新報告警告，全球數個大型經濟體成長趨緩，可能造成「全球風險胃納突然急轉直下」。

APEC資深官員會議 總結４目標

APEC總結資深官員會議（CSOM）昨（13）日結束，國貿局長楊珍妮指出，在APEC架構下總結出四大重點，提交給部長會議、領袖會議參考，包括：茂物目標到期後還要如何讓貿易更加自由化、APEC架構下的FTAAP、落實WTO貿易便捷化，以及推動數位經濟等議題。

房市回溫 土建融放款增

春江水暖鴨先知，根據指標大型行庫對第自家三季土建融放款的最新調查，和去年同期比較，房市景氣已回溫，幾乎全省主要都會區的土建融放款都有顯著成長，尤以台南、新竹、桃園表現最亮眼，土建融放款大幅成長分別超過四成、三成，已可預見未來兩年，該三地將有可觀的新一波成屋供應量。

(中時電子報)

〈綠島小夜曲〉原是定情曲！師生… 西螺埔心薑母鴨 雲林女婿韓國瑜…

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