企業獎勵員工旅遊 這「香」有禮了

2018年11月14日 07:54 工商 姚舜

員工旅遊到〈香港迪士尼樂園〉，除了可得到餐券，還可以和迪士尼朋友拍照(圖／香港迪士尼樂園)

香港賽馬會為企業員工送上主題夜間嘉年華，可親身體驗緊張刺激的賽馬實況，（圖／香港旅遊發展局）

公司行號以香港為員工旅遊目的地，可設計創意式「團隊建立」活動，提升員工同仁向心力。（圖／香港旅遊發展局）

香港近年新增了多家精釀啤酒廠，提供企業員工旅遊DIY自製精釀啤酒學習課程。（圖／姚舜）

由昔日監獄改建的〈大館〉是香港新興文創旅遊去處，適合安排企業員工旅遊。（圖／姚舜）

在香港員工旅遊可以安排員工學習製作港式奶茶，增加同事間情誼。（圖／香港旅遊發展局）

企業安排員工赴香港旅遊，依規模大小不同可得到不同的禮遇。（圖／香港旅遊發展局）

香港電車提供「派對電車」租借，企業員工旅遊可以直接在叮叮車上一邊辦派對一邊欣賞香港風光。（圖／香港旅遊發展局）

企業安排員工到香港搭郵輪，登船前或下船後，都可在香港多停留些時間情吃喝玩樂。（圖／香港旅遊發展局）

「我們可以安排大家DIY製作『港點蠟燭』、港式奶茶，或是精釀啤酒呀！」，香港旅遊發展局台灣區處長徐維妮表示，為了爭取台灣企業到香港從事員工旅遊或獎勵旅遊，港旅局會議及展覽拓展部甚至香港境內各觀光旅遊景區，都會視團體規模提供不同的優惠禮遇，並協助幫忙安排規畫不同主題體驗課程，其中就包括學習製作「港點蠟燭」！

「港式點心蠟燭」是香港文創藝術蠟燭品牌〈BeCandle〉 推出的手工造型蠟燭系列，這系列蠟燭以燒賣、蝦餃為造型，每顆「港點」均為手工精心製作，並混合了微微的香薰氣味，不但可以點燃，禮盒採竹籠包裝，趣味幽默且極具裝飾性，推出後在市場瘋狂熱賣，不少台灣客赴港旅遊還專程買回去當伴手禮。如今港旅遊局可以協助安排體驗製作，參加這類旅遊團到香港玩的企業員工應該感覺更開心與「窩心」吧。

「三天二夜、萬元有找」，徐維妮表示，赴香港自由行若下榻三星級酒店，三天二夜的假期差不多都落在台幣萬元左右，「跟台灣國民旅遊差不多！」，所以她建議，台灣企業、尤其是中小型企業，今年不妨到香港舉辦尾牙春酒，順便安排員工旅遊，提高員工滿意度與對公司向心力。

徐維妮說，所以推薦台灣企業結合員工旅遊和尾牙春酒遊香江，主要原因是每年誕誕節到農曆新年前後，香港除各大百貨公司與精品購物中心都會打折促銷，這段時間旅館飯店的房價比其它時間也便宜，企業可以將省下的預算安排員工進行其它不同的體驗，或是設計Team Buliding活動，豐富員工旅遊內容。

會議、展覽與企業獎勵旅遊和員工旅遊，是香港觀光旅遊業高度重視的一塊市場，香港旅遊發展局的會議及展覽拓展部近年非常積極在海外籌辦業務洽談會、巡迴推介、企業講座，及「企業對企業」促銷活動，吸引各國企業到香港開會、辦展，會舉辦員工旅遊與獎勵旅遊。台灣因為距香港航程近，且語言文化都通，所以更加受到重視。

或許是因為台灣到香港自由行太方便，台灣有些公司會以全額贊助或補貼預算方式犒賞員工，讓員工以自由行方式到香港度假。殊不知，為了爭取更多企業赴港辦員工旅遊或獎勵旅遊，並協助企業提升員工獎勵旅遊活動層次，香港旅遊發展局推出有了一項名為「Hong Kong Rewards香港有禮！」的獎勵旅遊禮遇，標榜讓企業員工旅遊團或獎勵旅遊團從抵達香港的那一刻開始，酒店住宿、大會活動、觀光遊覽，以及行程期中的每個環節，員工們均可享有很多禮遇及優惠。

「20人以上就有歡迎禮包和紀念品」，徐維妮表示，「香港有禮」是根據企業員工旅遊團的規模提供不同的禮遇與優惠。如50人以上的團體就另有機展示電子歡迎標語，100人或以上的訪港團體則可以選擇：1.傳統南獅表演，2. 雜技和功夫表演，3. 三項中國民俗技藝表演 (彩虹書法、中國繩結藝術及麵粉玩偶製作)。300人或以上則可以任選：1.變臉表演，2.中樂四重奏表演，或3.傳統中國鼓表演。

除了香港旅遊局提供的優惠和禮遇外，全香港有近60家酒店也為企業團體提供免費迎賓酒會，企業員工可以藉此良機，在自選的下榻酒店辦趴，互相交流，增進彼此的認識。除此，香港迪士尼樂園與香港海洋公園亦針對企業員工旅遊團提供各種優惠與禮遇。

值得一提的，針對20人以上的企業員工旅遊團，香港賽馬會可在跑馬地馬場舉行的「Happy Wednesday」活動，提供賽馬派對禮遇，內容包括：免費進入馬場啤酒園並免費享用啤酒及美食、欣賞賽事中場的精采現場樂隊表演。20人至49人的旅遊團則在賓客在參加完刺激的賽馬活動過後，在格調時尚的adrenaline酒廊繼續狂歡至午夜；晚上10時後可享免費入場優惠，並免費享用首杯飲品，欣賞現場樂隊演奏，感受派對氣氛。

(工商 )