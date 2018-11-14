2018 ONE SHOW上海國際創意周最強嘉賓陣容及日程公佈

圖/One Show組委會

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圖/文 One Show組委會

One Show紐約國際創意周及其One Show金鉛筆獎是全世界最頂尖的廣告創意節和獎項，總部位於美國紐約。OneShow上海國際創意周是由One Show紐約國際創意周在大中華區舉辦的頂級區域性國際創意節，邀請了諸多國際頂尖級創意與創新領袖來分享和探討最前沿的行業話題，涉及設計、產品創新、廣告與傳播、互聯網創新等多個跨界領域，每年舉行一次。設立的獎項將頒出大中華區最具創新力的創意作品。

2018 One Show上海國際創意周在11月9日至11月16日，上海1933老場坊，為期一周的創意盛事，2天的國際創新峰會，超過20場國際頂級嘉賓演講，2場高規格的頒獎典禮及晚宴派對，數十場周邊活動及展映，豐盛到足以喂飽你的靈感！加入這場國際星級的饕餮盛宴，和一群頂尖的創意人們，一起見證偉大創意的誕生吧！

關於ONE SHOW

One Show紐約國際創意週及其One Show金鉛筆獎是全世界最頂尖的廣告創意節和獎項，總部位於美國紐約。 OneShow上海國際創意周是由One Show紐約國際創意週在大中華區舉辦的頂級區域性國際創意節，邀請了諸多國際頂尖級創意與創新領袖來分享和探討最前沿的行業話題，涉及設計、產品創新、廣告與傳播、互聯網創新等多個跨界領域，每年舉行一次。設立的獎項將頒出大中華區最具創新力的創意作品。

(中時電子報)

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