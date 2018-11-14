台北》丁守中聲勢急起直追 柯P能否成功連任得看這四點

台北市台北市長柯文哲。（資料照,陳信翰攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

四年前靠著「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，這次選舉與民進黨分手，缺乏政黨奧援，導致日前舉行的首場大型造勢參加人數比當年少很多。此外，這次選舉網路聲勢也被國民黨高雄市長候選人韓國瑜壓下去。對此，有評論認為，國民黨台北市長候選人丁守中聲勢急起直追，柯P能否成功連任須防範四大點。

柯文哲日前舉行大型造勢晚會，被質疑人數與2014年造勢場合相比差了一大截。柯也坦言這次選舉他沒有政黨，很難有地方組織，坦白講就是「沒有所謂的陸軍」。反觀丁守中日前舉辦「繁榮為台北－守中挺百業」凱道萬人造勢活動，主辦單位評估現場超過三萬人聚集，把凱道擠得水洩不通，聲勢看漲。

丁守中來勢洶洶，柯文哲連任遇危機。據中評社報導，柯文哲須防範四大點，包括一、選戰進入肉搏戰，失去民調資訊，中間選民將受到耳語影響，在姚文智選情不被看好情況下，綠營群眾的動向很關鍵，有些選民會認為「姚拚不過柯，只好投給丁」。二、小野事件引發爭議，若沒有適當的停損點，恐將持續糾纏柯文哲，更進一步凝結泛藍陣營選票。

三、柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，失去不少選民支持，丁守中主打「恢復重陽敬老金」的大旗，若選前丁大幅操作該議題，柯文哲的年長者的選票恐不樂觀。四、柯文哲上任後經常失言，近日因聲援婦聯會又承認誤解、說女性沒化妝出門嚇人等言論挨批。柯聲勢因小野事件而受挫，恐無法承受再次失言。

(中時電子報)

文章來源：中評社

高雄》學者林忠山研判 基於「這… 苗栗》苗栗5合1選舉結果估24日晚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。