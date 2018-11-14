台北》丁守中聲勢急起直追 柯P能否成功連任得看這四點

2018年11月14日 08:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

四年前靠著「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，這次選舉與民進黨分手，缺乏政黨奧援，導致日前舉行的首場大型造勢參加人數比當年少很多。此外，這次選舉網路聲勢也被國民黨高雄市長候選人韓國瑜壓下去。對此，有評論認為，國民黨台北市長候選人丁守中聲勢急起直追，柯P能否成功連任須防範四大點。

柯文哲日前舉行大型造勢晚會，被質疑人數與2014年造勢場合相比差了一大截。柯也坦言這次選舉他沒有政黨，很難有地方組織，坦白講就是「沒有所謂的陸軍」。反觀丁守中日前舉辦「繁榮為台北－守中挺百業」凱道萬人造勢活動，主辦單位評估現場超過三萬人聚集，把凱道擠得水洩不通，聲勢看漲。

丁守中來勢洶洶，柯文哲連任遇危機。據中評社報導，柯文哲須防範四大點，包括一、選戰進入肉搏戰，失去民調資訊，中間選民將受到耳語影響，在姚文智選情不被看好情況下，綠營群眾的動向很關鍵，有些選民會認為「姚拚不過柯，只好投給丁」。二、小野事件引發爭議，若沒有適當的停損點，恐將持續糾纏柯文哲，更進一步凝結泛藍陣營選票。

三、柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，失去不少選民支持，丁守中主打「恢復重陽敬老金」的大旗，若選前丁大幅操作該議題，柯文哲的年長者的選票恐不樂觀。四、柯文哲上任後經常失言，近日因聲援婦聯會又承認誤解、說女性沒化妝出門嚇人等言論挨批。柯聲勢因小野事件而受挫，恐無法承受再次失言。

(中時電子報)