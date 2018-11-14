老翁鬼門關前止步 「復活」告不孝兒討房子

老翁鬼門關前止步，「復活」告不孝兒討房子。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新北市一名邱姓老翁3年前病重過世，生前他錄影片控訴長子不孝，聲稱他「死而復生」，要向長子討回借名登記房產，但老翁心願未了就在訴訟中過世，邱妻及其他子女拿影片繼續提告長子，法官認定長子曾「重大虐待」父親，判長子喪失繼承權。

判決書指出，邱姓老翁2015年死亡，他指控長子2011年與家人發生爭執後負氣離家出走，對於養育其40多年的父母均不聞不問，之後邱翁要求長子返還先前借名登記不動產，長子竟然出手毆打他，導致邱翁終日鬱鬱寡歡，健康每況愈下，而在邱翁重病期間，長子從未返家探視關心，邱翁生前錄影明確表示不讓長子繼承財產。

邱翁在影片中控訴長子不孝，「我養育他40幾年…說是尊重我的…那間房子是我買的」、「他要跟我斷絕父子關係…我的意識是很清楚的，他是真的很不孝順…還想打我…還叫孫子要打我…」、甚至說「我已經死了2 、3 次…大家都知道，我也放棄急救了…那是我命大又復活了」、「我不想活了，不過這事情我要是沒處理，以後讓他們太好過，我不甘願」

邱翁在訴訟期間過世，長子一、二審均被判敗訴，邱妻與其他子女再提訴指控，長子得知父親過世後，竟拿房產跟銀行抵押借錢，敗訴確定前不再繳款，次子花251萬還清才避免父親房子被拍賣。其他子女提告長子確認繼承權不存在，並要求還錢。

法官認為，邱翁放棄求生意志，堅持要在生前對提告長子將房子討回來，顯示長子讓父親精神痛苦，認定長子對邱翁有重大虐待情事，判定長子喪失繼承權，且須還251萬元。

(中時電子報)

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