西螺埔心薑母鴨 雲林女婿韓國瑜也驚豔

40年如一日，西螺埔心薑母鴨只用純薑汁和一年老的番鴨公肉。（周麗蘭攝）

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國民黨縣長候選人張麗善（左一）、縣議員李明哲（右一）也是埔心薑母鴨店的常客。（周麗蘭攝）
老番鴨公的皮特厚且Q彈。（周麗蘭攝）
埔心薑母鴨店的第二代老闆阿源，好客又豪爽。（周麗蘭攝）

40年前薑母鴨在西螺鎮還不是國民美食時，「埔心薑母鴨」的第一代老闆就率先開店，店面樸素不起眼，但熟客每到秋冬就會口耳相傳這裡來吃一鍋純薑汁燉煮的老番鴨公，尤其韓流來襲時不到3小時就被搶光。

埔心薑母鴨是西螺鎮的人氣名店，40年如一日只用純薑汁，不加酒、不佳麻油，薑汁特選三種薑依比例絞成薑汁，加入一歲老的番鴨公肉用大灶慢燉，香氣四溢，客人口耳相傳呼朋引伴而來。

老闆阿源說，純薑汁可以祛寒，不用麻油炒所以不燥熱，感冒也可吃，寒流來的時候2、3小時就賣光，每年中元節過後開賣，一直賣到隔年清明節前。

為何堅持用養一年的老番鴨公肉？阿源說，普通番鴨公養120天就成熟有人用，但養一年的鴨肉不會澀，而且有肉香，老番鴨公肉用炒的不會爛，用燉的才好吃；一名熟客常帶好友來打牙祭，想念的就是0.5公分厚、會Q的鴨皮。

埔心薑母鴨全部當天現做，限量供應，下午4點開賣，最晚10點半點餐，賣完就收攤。老闆娘說，因為燉一次要花2.5到3小時，一天頂多燉3鍋，晚上洗碗太累了，「我們盡量叫客人不要宣傳，可是還是會口耳相傳」。

老闆娘覺得客人喜歡吃的原因是薑汁很濃、肉好吃，「我們不是山珍海味，是人間美味！」

她說，其實沒甚麼祕方，只有薑、鴨肉而已，完全無添加物，真要說有甚麼祕方就是一大鍋煮很久，而且用大灶煮，以前還去濁水溪撿木柴，現在改用瓦斯。

高雄市長候選人韓國瑜的岳父家就在附近，韓國瑜第一次吃到埔心薑母鴨驚訝說「怎麼有這麼好吃的東西」！不只韓國瑜驚豔，連澎湖人、外國人也來吃。

地址：西螺鎮埔心路24號

電話：（05）5864772

營業時間：中元節後到隔年清明節前，下午4點到晚上10點半。

價格：一分200元。

公休日：不固定。

(中時 )

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