苗栗》苗栗5合1選舉結果估24日晚8時出爐

2018年11月14日 09:09 中時 陳慶居 巫靜婷、

苗栗縣選委會代理主委張錦榮模擬公投投票呼籲，民眾於進入投票所前，先了解公民投票案之內容，以加速投票速度。（巫靜婷攝）

公投票採1案1張公投票，第7案至第9案的公投票投入第1個公投票匭，第10案至第12案的公投票投入第2個，第13案至第16案的公投票投入第3個。（巫靜婷攝）

公投案計有10案，編號從第7案開始至第16案，公投票為白色，案號用紅色圓圈加阿拉伯數字表示，選委會提醒，選民僅得進入投票所投票1次，投票後離開不得再次進入。（巫靜婷攝）

針對今年地方公職人員選舉及全國性公民投票，苗栗縣選委會13日表示，8673名選務工作人員已全數到位，訂定於24日上午8時至下午4時在470個投開票所舉行投票，請選民攜帶身分證、印章及投票通知單到指定地點投票，其中五合一公職選舉開票結果預估當晚8點出爐。

選委會表示，初估本次地方公職人員選舉人數共計44萬6659人，公投投票權人數共計46萬1733人，年滿18歲的選民即可領投公投票，年滿20歲以上的選民選舉票及公投票皆可領投，精確選舉人數另於近日公告。

苗栗縣選委會代理主委張錦榮表示，地方公職共計有5項選舉8種選舉票，以顏色區分，公投案計有10案，編號從第7案開始至第16案，公投票為白色，案號用紅色圓圈加阿拉伯數字表示。

張錦榮說，投票程序採先領五合一選舉票、投票，再領公投票、投票，地方公職選票依顏色分別投入票匭，10張公投票則分別投入3個票匭。

選委會總幹事彭基山呼籲，由於地方公職人員選舉首次併全國性公民投票，因公投案數較多、主文繁複，建議民眾於進入投票所前應先了解公民投票案之內容，以加速投票速度。

彭基山提醒，政黨、候選人及民眾於投票日不得以任何方式從事競選或助選活動，包括通訊軟體群組等在內，違反者依選罷法處50萬元以上500萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。本屆選舉有里長候選人被重罰50萬，還在分期付款中。

(中時 )