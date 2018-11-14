前藍議員：小英操作統獨 將激發「反蔡」效應！

總統 蔡英文。(圖／本報資料照，張鎧乙攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉進入倒數10天白刃戰階段，國民黨組發會前副主委、前國民黨台中市議員王秋冬接受媒體專訪時表示，隨著綠營高雄選情越來越危機，民進黨開始將支不支持韓國瑜，操作成統獨議題，這讓人民非常反感，他認為，在蔡英文執政後經濟不佳的環境下，小英親自批韓，將讓「反蔡牌」發酵。

總統蔡英文日前批前總統馬英九「新三不」議題，蔡英文說「該讓世界看見台灣人會選擇親中的政黨，還是繼續堅持民主與主權」一事，而且，民進黨高雄市長候選人陳其邁也批馬任內說「不統、不獨、不武」，卸任後說法卻大轉彎，他要馬跟國民黨候選人韓國瑜說清楚。

據港媒《中評社》報導，王秋冬指出 高雄在民進黨執政下導致經濟衰退，這樣的情況下，蔡英文主打統獨議題，只會讓高雄民眾認為，這次市長選舉，就是人民對上民進黨的選舉，而在此社會氛圍下，民進黨操作統獨，使效果都非常有限，也會讓2020大選，操作統獨的邊際效應遞減，明顯是對民進黨相當不利。

王秋冬認為，韓流效應在全台都造成一定程度影響，台中也有很多支持韓國瑜的民眾，不管是不是高雄人，都非常想要投給韓國瑜，因為這樣的感受，北飄到台中的高雄人，每次講到韓國瑜，都眉開眼笑，雖然很多認同韓國瑜的民眾都不是高雄人，但最近高雄韓粉都流行一種神秘手勢，藉由這種精神象徵，表達支持韓國瑜，讓北漂的高雄人更有意願返鄉頭票。

(中時電子報)

文章來源：中評社連結

苗栗》苗栗5合1選舉結果估24日晚… 高雄》網軍沒那麼厲害！他揭韓國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。