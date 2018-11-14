前藍議員：小英操作統獨 將激發「反蔡」效應！

2018年11月14日 09:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉進入倒數10天白刃戰階段，國民黨組發會前副主委、前國民黨台中市議員王秋冬接受媒體專訪時表示，隨著綠營高雄選情越來越危機，民進黨開始將支不支持韓國瑜，操作成統獨議題，這讓人民非常反感，他認為，在蔡英文執政後經濟不佳的環境下，小英親自批韓，將讓「反蔡牌」發酵。

總統蔡英文日前批前總統馬英九「新三不」議題，蔡英文說「該讓世界看見台灣人會選擇親中的政黨，還是繼續堅持民主與主權」一事，而且，民進黨高雄市長候選人陳其邁也批馬任內說「不統、不獨、不武」，卸任後說法卻大轉彎，他要馬跟國民黨候選人韓國瑜說清楚。

據港媒《中評社》報導，王秋冬指出 高雄在民進黨執政下導致經濟衰退，這樣的情況下，蔡英文主打統獨議題，只會讓高雄民眾認為，這次市長選舉，就是人民對上民進黨的選舉，而在此社會氛圍下，民進黨操作統獨，使效果都非常有限，也會讓2020大選，操作統獨的邊際效應遞減，明顯是對民進黨相當不利。

王秋冬認為，韓流效應在全台都造成一定程度影響，台中也有很多支持韓國瑜的民眾，不管是不是高雄人，都非常想要投給韓國瑜，因為這樣的感受，北飄到台中的高雄人，每次講到韓國瑜，都眉開眼笑，雖然很多認同韓國瑜的民眾都不是高雄人，但最近高雄韓粉都流行一種神秘手勢，藉由這種精神象徵，表達支持韓國瑜，讓北漂的高雄人更有意願返鄉頭票。

(中時電子報)