現實8點檔！男友媽媽竟是自己老爸的「小三」

男友媽媽竟是自己老爸的「小三」，女網友好崩潰。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

八點檔出現的超展開情節，竟在現實生活上演？一名女網友PO文，表示男友生父在多年前過世，最近才有機會與男友媽媽的交往對象碰面，當看到男友媽媽的「男友」簡直嚇傻，沒想到他竟然是自己老爸！

一名女網友在《Dcard》寫下這段離奇遭遇，表示她在中部讀書，偶爾回北部時會住在男友家，男友生父已經過世，原PO雖聽聞男友媽媽一直有交往對象，但通常都是聽到半夜有人開門的聲音，然後對方很早就走了。

原PO前幾天到男友家住宿，恰巧他家洗衣機壞掉，男友媽媽找她的男友來修，這時原PO才第一次看到對方廬山真面目，沒想到來的人竟然是自己老爸！父女2人在意外的地方碰面，氣氛瞬間凍結，原PO爸爸尷尬地說有事，先行快步離去。

揭開真相的原PO簡直不敢相信，才想起先前聽過爸爸在外面有小三，「不知道真的有，而且是我男友他媽媽！」，直呼不知道該如何面對男友…。貼文一出有網友質疑情節真實性，原PO則回應「我也很希望是創作…」，事發後媽媽一直聯絡不到爸爸。

但大多數網友還是同情原PO，安慰「你媽媽才是此次事件中最難受的吧，自己愛的老公跟男友媽外遇了」、「跟阿姨和男友坦承他是妳爸，希望阿姨離開妳爸吧」、「真的會不知道該如何是好耶世界怎麼會這麼這麼小呀」

(中時電子報)

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