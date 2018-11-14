收銀員不會英文被老外糟蹋 陳珮騏怒嗆回去：你在台灣！

2018年11月14日 09:05 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

本土劇一姐陳珮騏個性直率，向來敢說敢言，近日她見到賣場收銀員被老外欺負，她氣炸跳出來幫忙，當場回嗆「她不會說英文不是她的錯，反而為什麼你在台灣卻不能說中文？」她也解釋會發文講述這件事，不是要被認同，只是希望大家要為正義發聲，不然下次換你被欺負，也不會有人幫忙。

陳珮騏透露13日到大賣場買水果，結帳時看到一個老外態度很不客氣，指責收銀員「不會講英文」，讓她實在忍不住，用英文回嗆對方「 請問你有什麼事？她不會說英文不是她的錯，反而為什麼你在台灣卻不能說中文？對人可以不要這麼刻薄好嗎？！」而外國客人見到有人跳出幫忙，反而退縮看都不敢看她一眼就走了。

更讓陳珮騏生氣的是，當時結帳時還有一個台灣男子，排在她和外國客人之間，但從頭到尾都沒吭一聲，讓她怒了暗罵「也是個沒gus的東西，真不是男人！」她認為看到有人被欺負，不管你是男人或女人、什麼國籍，都應該為正義發聲，而她也透露當時賣場主管有趕來處理，但卻不斷對奧客道歉，沒有顧及員工被欺負，她直言「如果大家都自掃門前雪，下次換你被欺負的時候就不會有人跳出來幫你！」

她相信你今天怎麼對人，終有一天會回到你身上，因為很明顯能判斷外國客人在糟蹋人，「自以為高端的人欺負一個基層女人，再怎麼樣態度都要拿出來吧？！欺負者只要看到有人挺受害者，自然就會離開」。

陳珮騏臉書全文：

怒了！真的非常憤怒！

今天進健身房前先到大賣場買些水果，結帳時看見一個白人老混蛋對收銀女工作人員很不客氣的責罵她不會講英文。

實在忍不住我不客氣的幫收銀員用英文回嘴幾句：「 請問你有什麼事？她不會說英文不是她的錯。反而為什麼你在台灣卻不能說中文？對人可以不要這麼刻薄好嗎？！」

那混蛋老白看到會說英文的人跳出來救援了，連看都不敢看我一眼就趕快走了。

而夾在我們中間等結帳的還有一個台灣男子，竟然連吭都不吭一聲，從頭到尾都置身度外，也是個沒gus的東西，真不是男人！

發這篇文和大家說這件事不是要大家認同我，而是希望看到這篇文的團友們都能夠清楚的瞭解~

除了不可以欺負小動物、欺負別人之外，

看到有人被欺負的時候不管你是男人或女人、什麼國籍，都應該要為正義發聲！不能像排隊在我前面的那位台灣男子孬孬眼睜睜的看著弱勢被鼻孔朝天、自視甚高的混蛋欺負！

甚至主管老闆也不該像該賣場後來趕來的主管一樣只會向奧客道歉卻不顧員工被欺負！

如果大家都自掃門前雪，下次換你被欺負的時候就不會有人跳出來幫你！

#都運動完了還是很怒😡

#你今天怎麼對別人終有一天這一切將都會回到你身上

#我始終相信做好事不一定可以積陰德但做壞事一定會有報應 🤬

連我戴著耳機都可以聽到看到明顯判斷出那個白人老混蛋在欺負那個收銀員，

當我後來把耳機拿下來聽仔細他們的對話內容時我更確定那個老白真的就是在糟蹋人！

而且那個老白的態度非常明顯的不客氣！

不管聽不聽得懂、會不會講英文，眼前眼下發生了一個自以為高端的人欺負一個基層女人，

再怎麼樣態度都要拿出來吧？！

見到有人被欺負了還在管語言能不能通？！

欺負人的人只要看到有人挺受害者，那些欺負別人的人自然就會離開！

大家如果都要放任惡事，

自掃門前雪還找盡理由，

有一天當你被欺壓的時候別人會找盡理由不幫你！

(中時電子報)