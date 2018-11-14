你幾歲？乖孫喬治笑問 查爾斯慶生公開罕見全家福

英國查爾斯王儲11月14日70歲生日當天，公開了9月在克萊倫斯宮庭院內拍攝的罕見全家福照。（美聯社）

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中時電子報
英國王儲查爾斯與長孫喬治王子

歷經與第一任妻子戴安娜分手，迎娶卡蜜拉遭非議的人生風風雨雨，如今英國王儲查爾斯沐浴在子孫滿堂的親情中，11月14日迎接他的70歲生日，也公開了罕見的全家福照。

查爾斯9月在71歲的第二任妻子卡蜜拉陪伴下，和威廉王子一家5口，還有哈利王子夫妻及他們未出世的小寶貝在和煦的陽光下，一起在克萊倫斯宮（Clarence House）的庭院中拍了難得的全家福照。

查爾斯雖然貴為英國王儲，是王室第一順位繼承人，但在5歲的小孫子喬治眼裡，只是和藹可親的爺爺。拍照時，查爾斯抱著寶貝長孫，而喬治則像騎馬般坐在爺爺膝上，笑得十分開懷。

而一旁的妹妹夏綠蒂，則被奶奶卡蜜拉擁在懷裡，要她看著鏡頭。卡蜜拉在前一段婚姻中有5個孫子女，對哄小孩很有一套，孫子女暱稱她為卡卡（Gaga）。

查爾斯2014年造訪蘇格蘭的松鼠保護區時，當地人員送給他一隻紅松鼠填充玩具，請他轉送給當時一歲的喬治王子。

至於6個月大的小王子路易，則是在受洗後第一次公開現身，只見他擁有一頭深色頭髮，以及母親凱特遺傳的密道頓（Middleton）家族雙眸，看來簡直就像凱特襁褓時期的翻版。據威廉王子說，小路易很會睡，而哥哥喬治和姊姊夏綠蒂都很喜歡他。事實證明，7月他受洗時，幾乎一路睡到底，表現得的確像個乖寶寶。

而37歲的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根也滿臉笑意，望著可愛的侄子姪女，預計明年4月底時，她和夫婿哈利王子的小寶貝即將出世。

雖然14日是查爾斯的70大壽，但他堅稱，對王室成員來說，這不過是另一個正常的工作日。查爾斯致力環保與動物保育，據威廉王子說，他特別喜歡蘇格蘭莊園內的紅松鼠，甚至為牠們逐一命名，並讓牠們入屋內探索。

另一方面，高齡92歲的女王為了替70歲的兒子慶生，將在白金漢宮（Buckingham Palace）舉行私人慶生派對，邀請超過600名賓客同樂。

(中時電子報)

文章來源：世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：How old are you NOW, Grandpa? Prince George breaks into cheeky chuckles as Charles is pictured with his ENTIRE dynasty for the first time at his Clarence House home to mark his 70th birthday

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