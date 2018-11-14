你幾歲？乖孫喬治笑問 查爾斯慶生公開罕見全家福

2018年11月14日 09:22 中時電子報 楊幼蘭

英國王儲查爾斯與長孫喬治王子

歷經與第一任妻子戴安娜分手，迎娶卡蜜拉遭非議的人生風風雨雨，如今英國王儲查爾斯沐浴在子孫滿堂的親情中，11月14日迎接他的70歲生日，也公開了罕見的全家福照。

查爾斯9月在71歲的第二任妻子卡蜜拉陪伴下，和威廉王子一家5口，還有哈利王子夫妻及他們未出世的小寶貝在和煦的陽光下，一起在克萊倫斯宮（Clarence House）的庭院中拍了難得的全家福照。

查爾斯雖然貴為英國王儲，是王室第一順位繼承人，但在5歲的小孫子喬治眼裡，只是和藹可親的爺爺。拍照時，查爾斯抱著寶貝長孫，而喬治則像騎馬般坐在爺爺膝上，笑得十分開懷。

而一旁的妹妹夏綠蒂，則被奶奶卡蜜拉擁在懷裡，要她看著鏡頭。卡蜜拉在前一段婚姻中有5個孫子女，對哄小孩很有一套，孫子女暱稱她為卡卡（Gaga）。

查爾斯2014年造訪蘇格蘭的松鼠保護區時，當地人員送給他一隻紅松鼠填充玩具，請他轉送給當時一歲的喬治王子。

至於6個月大的小王子路易，則是在受洗後第一次公開現身，只見他擁有一頭深色頭髮，以及母親凱特遺傳的密道頓（Middleton）家族雙眸，看來簡直就像凱特襁褓時期的翻版。據威廉王子說，小路易很會睡，而哥哥喬治和姊姊夏綠蒂都很喜歡他。事實證明，7月他受洗時，幾乎一路睡到底，表現得的確像個乖寶寶。

而37歲的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根也滿臉笑意，望著可愛的侄子姪女，預計明年4月底時，她和夫婿哈利王子的小寶貝即將出世。

雖然14日是查爾斯的70大壽，但他堅稱，對王室成員來說，這不過是另一個正常的工作日。查爾斯致力環保與動物保育，據威廉王子說，他特別喜歡蘇格蘭莊園內的紅松鼠，甚至為牠們逐一命名，並讓牠們入屋內探索。

另一方面，高齡92歲的女王為了替70歲的兒子慶生，將在白金漢宮（Buckingham Palace）舉行私人慶生派對，邀請超過600名賓客同樂。

(中時電子報)