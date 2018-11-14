傅崐萁入獄後首現身！出庭紙袋遮手銬

前花蓮縣長傅崐萁任立委時炒作合機電股票判囚八月定讞，高院14日開庭審理凱聚案提訊傅崐萁。（陳君瑋攝）

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前花蓮縣長傅崐萁任立委時炒作合機電股票判囚八月定讞，高院14日開庭審理凱聚案提訊傅崐萁。（陳君瑋攝）
前花蓮縣長傅崐萁任立委時炒作合機電股票判囚八月定讞，高院14日開庭審理凱聚案提訊傅崐萁。（陳君瑋攝）

爭訟20年的台鳳案衍生炒股案，高院更三審14日開庭，因合機炒股案遭判刑8月的傅崐萁萁遭法官從花蓮監獄借提，傅在法警押解下到法庭應訊，傅入獄後首度露面，對於記者問及妻子的選情，他沈默不回應。

本案導起因台鳳負責人黃宗宏在1998年間找當時的股市名人黃任中等人合作籌資，在利多消息公告前，以人頭大量買進股票後出脫賺取暴利，檢方調查黃的資金，追查出傅男等人炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票。

傅男遭起訴後，一審將他判刑6年，二審改判4年，更二審又改判刑3年，最高法院認為更二審從新認定犯罪事實，但卻沒有告知傅崐萁，且對他涉及華隆案部分漏而未判，由於有諸多判決理由不備情況，將傅的部分撤銷發回更審。

傅崐萁因擔任立委時炒作合機電線電纜公司股票，違反證券交易法，今年9月遭判刑8月定讞，縣長職務被解，9月25日入獄。高院14日審理凱聚案而提訊傅崐萁，這也是傅服刑後首度露面。傅雖剃髮，但不像其他受刑人一樣理短，法警押解時上銬，手上的資料袋恰巧遮住手銬。

(中時 )

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