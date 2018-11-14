故宮封館疑雲 徐弘庭：民進黨把國寶弄的像地攤貨！

徐弘庭 提供

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中時電子報
綜合報導

國立故宮博物院正館驚傳將閉館3年，昨（12）日立委柯志恩在立法院教委會審查故宮預算案時質詢故宮院長陳其南，引發外界撻伐聲浪不斷。不只文化、學術、與觀光相關協會組織皆質疑，自故宮創館以來前所未見如此長時間的封館計畫，茲事體大，故宮居然完全沒有對外宣傳，也沒有提出專業理由。

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對此故宮院長陳其南，今（13）天緊急召開記者會說明，強調北院正館休館非唯一選擇，現在將朝原來的新故宮計畫、就是不閉館的方向同時進行整擴建。故宮新聞稿中指出，將北院重要文物部分移南院展出，此一計畫與北院整擴建計畫無一定關係。未來南院策展會持續展出北院文物或自國外借展。

台北市議員徐弘庭炮轟民進黨政府避而不談，就是想矇混過關，「若故宮真要閉館，我嚴正要求蔡政府出面解釋，必須給我們專業的理由！」

徐弘庭強調，國民黨當初費盡千辛萬苦，將老祖宗珍貴的歷史文物運至台灣，卻被民進黨政府濫用，他指出，過去馬政府的時候，翠玉白菜出借日本國立等級的博物館，並且獲得日本國寶級文物來台借展，這就是對等的尊嚴；而現在蔡英文政府卻把國寶搞成像夜市地攤貨，想把翠玉白菜隨便拿去日本縣級場館借展，這相較於過去馬政府時期的對外借展，是自我貶低、自降國格。

民進黨把故宮國寶當作選戰救火工具，哪裡選情不妙，就把國寶拿去哪裡救火：台中林佳龍選情直落，民進黨就把翠玉白菜拿去台中花博，而現在又傳出北院正館將閉館三年，將部分文物移至南院的消息，很難不讓人質疑這是選舉考量，故宮文物價值在華人世界中舉足輕重，而今卻遭民進黨政府濫用，淪為選戰工具，足見民進黨毫無專業可言！

徐弘庭強烈要求民進黨政府應該成立一個跨黨的文物監督委員會，才能真正保護國寶，也避免民進黨繼續黑箱、矇混過關！

(中時電子報)

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