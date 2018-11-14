改變青年外移 朱珍瑤：從返鄉投票開始

2018年11月14日 09:49 中時電子報 綜合報導

台灣「青年北漂」的現象，源自於城市產業發展落差，年輕人不得不往北部大城市集中，以尋求更好的就業發展機會。

雖然「北漂」如今變成高雄市熱門的選舉議題，但是當地執政者乃至於中央政府仍然拒絕承認北漂現象，並且將之定位為「假議題」。

會有這樣的觀點，一部分是為了掩蓋過去發展產業不力的事實，另外一部分，無非就是認為北漂民眾對於選舉的影響不大，可以忽略這些選民的心聲。

目前台灣沒有不在籍投票的制度，在外地工作的民眾必須付出高額的交通與時間成本才能返鄉投下神聖的一票，投票率相較於在地民眾低，儼然成為政治上的「邊緣人」。不只如此，政府對於幫助北漂族返鄉投票的態度消極，例如今年台鐵的選舉疏運加班車較往年更少，對於這樣嚴重影響民眾參政權益的事件，政府並沒有推出任何配套措施，導致在外地工作的民眾想要返鄉投票更加困難重重。

珍瑤認為有些候選人甚至政黨存在一種不健康的心態，「不來投票，就不用重視」，因此只有盡量爭取在選舉中返鄉以選票表達自己的心聲，才能讓執政者真正重視北漂現象，並且致力於改善產業環境不佳的狀況。

如今「青年北漂」的現象已有候選人開始重視，這是一個好的改變，但是真正要讓改變成真的，必須還要依靠北漂族自立自強，爭取在大選時返鄉投下自己神聖的一票。

(中時電子報)