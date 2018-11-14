改變青年外移 朱珍瑤：從返鄉投票開始

朱珍瑤 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

台灣「青年北漂」的現象，源自於城市產業發展落差，年輕人不得不往北部大城市集中，以尋求更好的就業發展機會。

雖然「北漂」如今變成高雄市熱門的選舉議題，但是當地執政者乃至於中央政府仍然拒絕承認北漂現象，並且將之定位為「假議題」。

會有這樣的觀點，一部分是為了掩蓋過去發展產業不力的事實，另外一部分，無非就是認為北漂民眾對於選舉的影響不大，可以忽略這些選民的心聲。

目前台灣沒有不在籍投票的制度，在外地工作的民眾必須付出高額的交通與時間成本才能返鄉投下神聖的一票，投票率相較於在地民眾低，儼然成為政治上的「邊緣人」。不只如此，政府對於幫助北漂族返鄉投票的態度消極，例如今年台鐵的選舉疏運加班車較往年更少，對於這樣嚴重影響民眾參政權益的事件，政府並沒有推出任何配套措施，導致在外地工作的民眾想要返鄉投票更加困難重重。

珍瑤認為有些候選人甚至政黨存在一種不健康的心態，「不來投票，就不用重視」，因此只有盡量爭取在選舉中返鄉以選票表達自己的心聲，才能讓執政者真正重視北漂現象，並且致力於改善產業環境不佳的狀況。

如今「青年北漂」的現象已有候選人開始重視，這是一個好的改變，但是真正要讓改變成真的，必須還要依靠北漂族自立自強，爭取在大選時返鄉投下自己神聖的一票。

(中時電子報)

宣示城市合作治理 「侯燕瑜」15… 蔡英文做這件事 馬英九：不可思…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。