獅子、老虎也有「禁食日」！啃豬大骨清牙結石

孟加拉虎開心啃咬豬大骨。（林立婷提供）

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中時電子報
／整理報導

牙結石怎麼清？看我啃豬大骨訓練齒力！人類有定時定量的好習慣，不過這樣的進食模式，卻未必適用在野生動物身上，以獅子和老虎為例，牠們在野外並不是每回都能成功獵捕到獵物、或是每天都吃得到食物的。

因此，台北市立動物園為了更貼近牠們演化而來的生態習性，在食譜的設計上，特別為大型貓科動物們訂定每週禁食約1-2天的模式，在這段期間內，只提供附帶有筋膜及軟組織的豬大骨讓牠們啃咬，讓這些「無肉不歡」的動物們，腸胃及肝臟獲得充份的休息，這樣對牠們的健康反而是有助益的唷！

大型貓科動物主要以帶骨生肉為主食（非洲獅）。（鄭啟宏 提供）

大型貓科動物主要以帶骨生肉為主食，當身體在代謝蛋白質時，容易產生有毒物質，吃進肚子裡的碎骨頭，也需要更長的時間才能完全消化，所以台北市立動物園照養的非洲獅、孟加拉虎、美洲獅及林曳等動物，每週都會有至少1-2天不等的「禁食日」。

在野外，許多大型的野生動物，通常需要追蹤埋伏一段時日，才能捕捉到獵物（美洲獅）。（台北市立動物園提供）

在這段期間內，保育員只會提供帶有筋膜及軟組織的豬大骨或豬肋排讓牠們啃咬，一方面減少進食的量，讓肝藏與腸胃等器官獲得充份的休息，另一方面也額外為牠們補充鈣、磷等微量元素及特殊胺基酸。除此之外，豬大骨堅硬的質地，有助於訓練大型貓科動物的咬合力，順帶清除牙齦上的牙結石，對於提升動物們的健康，有相當大的幫助。

人類社會中常見的「一日三餐」，其實是近代社會生產力提高，食物來源更加穩定後，才慢慢養成的飲食習慣，這樣的進食法則，卻並不一定符合野生動物們的需求。不過仍有少數的民眾存有既定的迷思。

對於動物園照養大型貓科動物，建議每週應禁食1-2日的措施覺得不以為然，他們深信只要動物們喜歡吃、願意吃，就應該盡量給牠們吃得開心，所以我們經常能看到許多家中寵物，或多或少會有過胖或是營養不均衡的現象，殊不知「愛之適足以害之」的道理。

提供大型貓科動物豬大骨，可以補充鈣、磷等微量元素及特殊胺基酸（孟加拉虎）。（台北市立動物園提供）

在野外，許多大型的野生動物，例如大象、長頸鹿、獅子和老虎等，牠們通常需要步行很長的距離，或是追蹤埋伏一段時日之後，才能順利取得食物。對照生活在動物園裡的野生動物們而言，食物的來源雖然不虞匱乏，但是俗話說：「過與不及，皆有失之！」

適當的「禁食」，對大型貓科動物的健康反而是有助益的（非洲獅）。（鄭啟宏 提供）

因此該如何讓牠們吃的健康？吃的好？對於食材種類的挑選，份量的拿捏，以及確實掌握每隻個體吃進多少食物等細節，除了需要具備相當充足的科學論證外，保育員們可也是煞費了不少心力呢！

(中時電子報)

適當「禁食」少吃肉~幫助「大貓」更健康！（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

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