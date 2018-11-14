蔡英文做這件事 馬英九：不可思議到極點

2018年11月14日 10:02 中時 葉臻

馬英九陪同陳學聖拜票。（葉臻攝）

馬英九魅力不減。（葉臻攝）

馬英九陪陳學聖拜票，馬迷獻上象徵當選的蒜苗。（葉臻攝）

馬英九陪同陳學聖拜票，興奮比出2號。（葉臻攝）

前總統馬英九早上8點陪同桃園市長候選人陳學聖到桃園區永和市場掃街拜票，馬英九魅力不減，不少婆婆媽媽爭相送上象徵好彩頭的蘿蔔和蒜苗，針對故宮南移事件，馬英九痛斥蔡政府「不可思議到極點」，為了選情把國家政策當兒戲簡直荒謬。

被問及2014年執政時廢核四大家都贊成，現在卻都反對？馬英九批評這是個非常錯誤的政策，「會害死台灣」，馬英九表示，他當年並沒有廢核四，「是暫停使用」，等大家有共識建立之後再重新啟用，事實上現在贊成核電的人有58％，反對的是29％，而且年輕人70％都贊成恢復核電，所以現在是恢復核電的最好時機，蔡英文現在把核四燃料棒都送到美國去，是個非常錯誤的政策，會害死台灣。

至於故宮恐封館3年，馬英九則強調非常不應該，「是一個非常奇怪的決定」，但現在聽說又改口了，馬英九表示，蔡政府把國家的政策、國寶當兒戲，「真的不可思議到極點」，為了選情把故宮南移，「全世界哪有這樣的政府」，馬英九也表示，陳學聖現在聲勢穩定上揚，和韓國瑜、侯友宜若能在很多地方合作合體的話會更好。

(中時 )