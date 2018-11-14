台北》吳蕚洋為選舉帶來歡樂 江宜樺：真是療癒效果驚人

2018年11月14日 10:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

吳萼洋在選舉公報上面清楚寫著「市府提供便宜又方便的檸檬蜂蜜供市民飲用」的健康政見。(擷圖自江宜樺臉書)

台北市長選戰激烈，直到日前舉辦電視公辦政見會，民眾才赫然發現竟然有吳蕚洋這號人物參選。吳萼洋強力推銷蜂蜜檸檬，還在台上高歌江山美人，成為當天政見會的亮點之一。前行政院長江宜樺說，在競選廝殺最慘烈的時刻，感謝他的出現，真是療癒效果驚人。

江宜樺現為中正大學教授，他昨日在臉書上說，自己搭捷運時，聽到旁邊的小女生笑著問她同學：妳有沒有買到蜂蜜檸檬？買十送十欸！坐在家裡改考卷時，後巷傳來鄰居半生不熟的橫笛練習聲，吹奏的也是「人生短短幾個秋啊～不醉不罷休！」

網路上瘋傳的阿卡貝拉版「愛江山更愛美人＋柯媽媽」，更是讓大家覺得五位候選人如果合組樂團，台北市將會一片祥和。

江宜樺說，昨天剛好收到選舉公報，上面清楚寫著「市府提供便宜又方便的檸檬蜂蜜供市民飲用」的健康政見。感謝吳蕚洋，讓台灣的民主選舉多了這麼多祥和與歡樂。

江宜樺認為，競選是民主政治廝殺最慘烈的時刻，但是吳蕚洋在政見發表會推廣的蜂蜜檸檬水，以及《愛江山更愛美人》，真是療癒效果驚人。

對吳蕚洋參選的特異舉動，網友紛紛留言，「被政治耽誤的歌手。」、「利用政治業配真的很厲害」、「蜂蜜檸檬水我也買了耶！支持一片祥和」、「這也是影響社會的一種模式」、「 真的很歡樂~~選舉是在選賢與能，但並不需要弄到勢不兩立、劍拔弩張」。

(中時電子報)