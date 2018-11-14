雲林》姊夫韓國瑜掀「韓流」 李明哲選議員卻自立自強

2018年11月14日 10:35 中時 周麗蘭

10日全國農漁民齊發聲活動，李明哲（左一）被擠到邊緣，前方演講者是韓國瑜。（周麗蘭攝）

李明哲11日獨自發動車隊拜票，巧遇奧運舉重金牌國手許淑淨。（周麗蘭攝）

韓國瑜外溢效應明顯，各地國民黨籍候選人爭相邀請他站台、合照，盼有他的「加持」，雲林縣議員李明哲是韓國瑜的小舅子，外界稱他「最幸運的候選人」，實則韓無暇關照他，外溢效益不明，「選情最穩」的耳語反造成不確定因素。

韓流席捲全台迄今，第四選區縣議員李明哲與姊夫韓國瑜連一張合照看板也沒有，原因是兩人都太忙無暇拍照，再者李明哲想檢驗民眾為他過去4年的服務成績打幾分。

李前兩次參選都是家族合力助選，本次姊夫韓國瑜在高雄選市長，必須各自努力，按戶拜票、文宣發送全都自己來，李明哲10月21日成立競選服務處，韓國瑜都差點趕不回來。

韓國瑜當天早上先跑幾個高雄市議員競選總部成立大會，立刻搭高鐵衝回雲林，先到張麗善總部成立大會，接著趕往縣議會議長沈宗隆的大會，最後才抵西螺岳父家為李明哲站台，韓國瑜自我解嘲「大瑜治水，三過家門不入」。

李明哲表示，他最擔心的是姐夫的健康安全，趕不趕得回來沒關係，前一晚就告訴姊夫不要趕，身體狀況最重要。

10日韓國瑜回西螺出席張麗善號召的全國農漁民齊發聲活動，李明哲也只默默站在韓國瑜身後，幫忙注意他不要被推擠受傷。

抽中11號的李明哲11日獨自發動西螺、二崙、崙背三鄉鎮車隊遊行，家人站著揮手的吉普車只有2台，其餘都是親友與支持者車輛。

縣議員選情緊繃，挖牆角耳語滿天飛，傳言「李明哲有姊夫加持選情最穩」，支持者著急親戚關係加持效果未知，反倒選民投票變數增大。

李明哲表示，擔任議員以來兢兢業業是受了姊夫的理想性格影響，相信民眾看到且認同的是樸實的李明哲，有幸當一家人，希望大家看他們各自都在努力。

(中時 )