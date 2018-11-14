地檢署要逮捕副議長郭明賓 嘉義市議會不同意

嘉義市副議長郭明賓14日擔任主席，主持定期會的局處工作報告，當進行到表決案時，他一度迴避離開。（呂妍庭攝）

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嘉義市議員蔡榮豐率先表達不予同意立場，獲其他議員附議通過。（呂妍庭攝）
嘉義市議員王美惠也表達態度。（呂妍庭攝）
表決案由市議員黃秋澤暫代主席主持。（呂妍庭攝）

嘉義市副議長郭明賓疑似涉嫌捲入現金買票案，13日他返國參加市議會定期會開議，同時間嘉義地檢署也緊急發函議會，要求議會同意逮捕或拘禁郭明賓，今14日上午市議會表決通過不予同意，郭明賓在議會保護傘下，可順利參與完整定期會期，直到12月11日閉幕。

今上午定期會局處工作報告，因議長蕭淑麗請假，由郭明賓暫代主席，會議一開始就針對嘉義地檢署的函文要進行表決，郭明賓指因該案事涉他個人必須迴避，詢問在場議員由誰暫代主席？廖天隆馬上推薦黃秋澤，黃秋澤隨即上主席台，郭明賓同時離開議場。

議事組人員宣讀公文，主旨內容主要為「請貴會同意逮捕或拘禁郭明賓議員」，王美惠乍聽之下，馬上發言說「聽起來很嚴重」，希望能把公文印出來，在黃秋澤裁示下，議事組重新把公文念了一次，蔡榮豐接著表示，因正值議會開議期間，他不予同意，張秀華馬上附議，最後大會一致通過，不同意嘉義地檢署的發函內容，整個過程約5分鐘。

得知議會決議，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示尊重，指已傳喚郭明賓下周到案說明，另地檢署仍有相關案件在偵辦中，會持續鞏固相關證據。

(中時 )

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