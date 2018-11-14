花蓮》政見發表會 縣長候選人劉曉玫披頭散髮險遲到

花蓮縣長公辦政見會，民進黨劉曉玫披頭散髮趕在3分鐘前壓線到場。（許家寧攝）

友善列印
中時
國民黨徐榛蔚進場時高喊花蓮第一，花蓮加油。（許家寧攝）
最早到場的黃師鵬在現場發送名片，目標從上次2千票變2萬票。（許家寧攝）

(13:19更新 劉曉玫陣營回應)選戰倒數10天，花蓮縣長選戰白熱化，今天上午9點縣選委會舉行候選人公辦電視政見發表會，兩度參選的無黨籍黃師鵬最早到場，國民黨徐榛蔚進場時高喊「花蓮第一！」民進黨劉曉玫則姍姍來遲，趕在順序抽籤前最後一刻到場，讓助理都捏把冷汗。

連選縣長、立委皆屢敗屢戰的旅美碩士黃師鵬，今日一早就到場向媒體分享花很長時間準備的近萬字講稿，當選後將財政重新分配讓花蓮成為福利縣，邀年輕人一起翻轉花蓮，他表示，這次印了2萬張名片發送給鄉親，希望能從上次2千票衝到2萬票，拿回20萬保證金。

國民黨候選人徐榛蔚則在會前20分鐘到場，她特意穿著與競選照相同的藍色條紋襯衫，略施脂粉，營造平時柔性外的幹練形象，徐榛蔚用手比讚，高喊花蓮第一、花蓮加油，微笑走進會場，她先在舞台先模擬演練發表過程並確認鏡頭位置，顯得相當謹慎。

發表會前4分鐘，早已準備進行抽籤決定發表順序時，黃師鵬與徐榛蔚還苦等不到劉曉玫，此時，劉曉玫車輛才姍姍來遲，劉披頭散髮，顯得睡眼惺忪，臉色微慍，不發一語，快步走進會場，「壓線」趕上發表會卻又抽到1號，來不及梳妝打扮就匆忙上陣。

劉的競總人員無奈透露，老闆早上活動經常「慣性遲到」，遲到次數已經多到數不清，不輸給「花蓮王」傅崑萁，也是媒體圈公開祕密，更有次參加拜票活動，遲到將近1小時，讓幕僚只能不斷向人哈腰陪罪，後來才知道原來劉是睡過頭，讓人相當無言。

政見發表時，劉曉玫將重點放在改善花蓮交通、淡季觀光與行銷農產品，質疑徐榛蔚至今未對理想案中擔任榮亮公司負責人對外說明，徐榛蔚則說要讓農產品出得去，觀光客進的來，提出老人福利政策，盼將花蓮打造成為「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的大同世界。

花蓮縣選委會表示，三名候選人中有兩人反對辯論方式，因此電視政見發表會僅採2階段「候選人自述政見」，一次發表時間12分鐘，並沒有提問人提問與候選人交互拮問辯論，發表會以預先錄影方式，預計15日將在花蓮地方電視頻道播出。

對此，劉曉玫陣營回應如下：選戰逼近到最後十天，候選人的行程愈來愈緊迫。對於被指涉劉曉玫經常遲到一事，劉曉玫強調，雖然選舉期間時常出現各種突發狀況、導致行程出現臨時更動。但她和幕僚都會嚴格控制時間，包括計算車程，不出現遲到耽擱、造成他人不便，更沒有習慣性遲到的問題。而今早政見發表會，她也提早到，在車上等待其他人員到達。

(中時 )

地檢署要逮捕副議長郭明賓 嘉義… 台北》棄保姚文智？ 柯文哲回應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。