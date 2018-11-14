花蓮》政見發表會 縣長候選人劉曉玫披頭散髮險遲到

2018年11月14日 10:35 中時 許家寧

國民黨徐榛蔚進場時高喊花蓮第一，花蓮加油。（許家寧攝）

最早到場的黃師鵬在現場發送名片，目標從上次2千票變2萬票。（許家寧攝）

(13:19更新 劉曉玫陣營回應)選戰倒數10天，花蓮縣長選戰白熱化，今天上午9點縣選委會舉行候選人公辦電視政見發表會，兩度參選的無黨籍黃師鵬最早到場，國民黨徐榛蔚進場時高喊「花蓮第一！」民進黨劉曉玫則姍姍來遲，趕在順序抽籤前最後一刻到場，讓助理都捏把冷汗。

連選縣長、立委皆屢敗屢戰的旅美碩士黃師鵬，今日一早就到場向媒體分享花很長時間準備的近萬字講稿，當選後將財政重新分配讓花蓮成為福利縣，邀年輕人一起翻轉花蓮，他表示，這次印了2萬張名片發送給鄉親，希望能從上次2千票衝到2萬票，拿回20萬保證金。

國民黨候選人徐榛蔚則在會前20分鐘到場，她特意穿著與競選照相同的藍色條紋襯衫，略施脂粉，營造平時柔性外的幹練形象，徐榛蔚用手比讚，高喊花蓮第一、花蓮加油，微笑走進會場，她先在舞台先模擬演練發表過程並確認鏡頭位置，顯得相當謹慎。

發表會前4分鐘，早已準備進行抽籤決定發表順序時，黃師鵬與徐榛蔚還苦等不到劉曉玫，此時，劉曉玫車輛才姍姍來遲，劉披頭散髮，顯得睡眼惺忪，臉色微慍，不發一語，快步走進會場，「壓線」趕上發表會卻又抽到1號，來不及梳妝打扮就匆忙上陣。

劉的競總人員無奈透露，老闆早上活動經常「慣性遲到」，遲到次數已經多到數不清，不輸給「花蓮王」傅崑萁，也是媒體圈公開祕密，更有次參加拜票活動，遲到將近1小時，讓幕僚只能不斷向人哈腰陪罪，後來才知道原來劉是睡過頭，讓人相當無言。

政見發表時，劉曉玫將重點放在改善花蓮交通、淡季觀光與行銷農產品，質疑徐榛蔚至今未對理想案中擔任榮亮公司負責人對外說明，徐榛蔚則說要讓農產品出得去，觀光客進的來，提出老人福利政策，盼將花蓮打造成為「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的大同世界。

花蓮縣選委會表示，三名候選人中有兩人反對辯論方式，因此電視政見發表會僅採2階段「候選人自述政見」，一次發表時間12分鐘，並沒有提問人提問與候選人交互拮問辯論，發表會以預先錄影方式，預計15日將在花蓮地方電視頻道播出。

對此，劉曉玫陣營回應如下：選戰逼近到最後十天，候選人的行程愈來愈緊迫。對於被指涉劉曉玫經常遲到一事，劉曉玫強調，雖然選舉期間時常出現各種突發狀況、導致行程出現臨時更動。但她和幕僚都會嚴格控制時間，包括計算車程，不出現遲到耽擱、造成他人不便，更沒有習慣性遲到的問題。而今早政見發表會，她也提早到，在車上等待其他人員到達。

(中時 )