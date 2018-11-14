新竹》竹縣首場政見發表 葉芳棟：捻香可以得道升天嗎？

2018年11月14日 10:55 中時 莊旻靜

新竹縣首場政見發表會14日上午在竹北市民活動中心舉辦，無黨籍的縣長候選人葉芳棟說，不少民意代表當選後，缺席質詢卻參與每場捻香，靠捻香選舉是「浪費人民納稅錢」，在新竹縣地價稅增加惹議的當口，葉芳棟表明「支持公告現值調漲」，避免地主建商囤地，使年輕人買不起房子。

葉芳棟在開場時就提出，不知什麼時候開始，台灣捻香文化很盛行，「會可以不開，香一定要去捻」，他也質疑，捻香可以創造經濟價值、帶來建設、解決交通嗎？「還是捻香可以得道升天？」

葉芳棟也說，新竹縣政府調整公告地價、公告現值，「我很支持」，避免建商、地主囤地，讓年輕人買不起房子，他以香港富商李嘉誠為例，在英國投資房地產後，導致許多年輕人都睡在車上，「要我們的年輕人過這樣的日子嗎？」

葉芳棟也說，他在民國80多年退伍即領25K薪資，但當時滷肉飯、貢丸湯各約15元，現今年輕人起薪也是25K、28K，滷肉飯套餐卻要70、80元。

葉芳棟提出照顧年輕人的政見，包含首次創業頭3年租金減半，葉芳棟說，現今興建廠房就需5、6千萬，加上設備恐達1億，但「如果有1億的話，年輕人何須創業？」

葉芳棟提出的政見包含收回台大在竹北的預定地，興建機器人學校，他認為機器人、生技產業等是未來趨勢，可以讓中年失業者有第二、三項專長，另外還有提出以高架自行車道、替代道路等，解決竹科塞車的問題。

(中時 )