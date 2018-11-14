台北》深藍票倉拜票 柯P又遇抗議取消重陽敬老金

2018年11月14日 10:43 中時 張潼 、 范揚光

熱情攤商上前致贈白蘿蔔，預祝柯文哲高票當選。（范揚光攝）

台北市長柯文哲今早到深藍票倉文山區景美攤集場、木新市場拜票，結果又遇到民眾抗議重陽敬老金被取消，也有婦人私下在拜票群眾旁抱怨「柯文哲又沒做什麼事，我們這次都不會投他」。對於頻遭抗議，柯受訪時說，台灣還是一個民主自由多元開放的地方，抗議也是很正常，出來完全沒人抗議才是怪事。

柯文哲上周四開始請假拚選舉，各場拜票或造勢行程中，包括中山區濱江市場、「行動競選總部趴趴GO」萬華龍山寺場、萬華區東三水市場都遇到有民眾抗議重陽敬老禮金被取消，今在文山區2市場也都被抗議。因為遭抗議次數頻繁，甚至傳出有柯陣營幕僚爆出是「陰謀論」，有其他對手陣營特別安排民眾到場抗議。

對此，柯文哲今表示，台灣還是一個民主自由多元開放的地方，抗議也是很正常，完全沒人抗議才是怪事。

至於重陽禮金這件事，柯文哲直言「多講也沒用」，他3年多前推一個政策也是大家都罵，但現在很有把握若公投會過關，那就是路邊停車收費，因為這樣才有辦法做鄰里交通改善計畫，做鄰里交通改善計畫後， 很明顯首年車禍下降47％，到第3年下降60％，這應該也是造成2017年台北市50年來車禍死亡人數最少的一年的很大理由。

柯文哲進一步指出，所以，重陽禮金現在跟他講沒用，大家一定很不爽，但等到4、5年後老福系統完整、相對其他縣市沒有，大家會覺得不錯，現在講不爽還是會被罵，那就算了。

市府顧問、柯核心蔡壁如今受訪時也說，龍山寺場造勢活動的確有2、30個長輩來問重陽敬老金的事，解釋完後，有一位跟她拍肩說歹勢，但還是個案處理，不要想陰謀論，也許他個人覺得那樣聚眾不好意思，所以不要做太多陰謀論聯想。

(中時 )

市府顧問、柯核心蔡壁如今陪同柯文哲到文山區掃街拜票。（張潼攝）