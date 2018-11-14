台東》藍女將隔空對決產地米 滷肉飯大車拼

2018年11月14日 10:54 中時 周毓翔

台東縣長候選人饒慶鈴推薦台東在地米。（取自饒慶鈴臉書）

國民黨縣市長候選人除了相互站台輔選外，也玩起隔空串連的方式，國民黨雲林縣長候選人張麗善與國民黨台東縣長候選人饒慶鈴都是參選農業縣市，無論雲林米或是台東米都全國知名，兩人在臉書互相叫陣比拼用哪個縣市的米做的滷肉飯最好吃。

張麗善在影片中說，用雲林米做出來的飯不只香噴噴、吃起來也特別有飽足感；也說因為雲林四季如春，加上濁水溪的長年灌溉形成良好的生長環境，才能孕育出如優質的稻米，她也相信全臺灣最好吃的米就在雲林。

張麗善進一步說，除了使用雲林米以外，必須配上滷蛋、由雲林「快樂豬」做的滷肉與在地生產「香、醇、濃」的醬油完美搭配，才算是一碗完美的滷肉飯，她也補充來到雲林一定要來碗最「讚」的滷肉飯，才算是不虛此行。

饒慶鈴則說，雖然台東最有名的是「池上米」，但事實上，無論是在關山、卑南、長濱還是東河所種出來的米都非常好吃，所以他都稱呼叫做「台東米」，台東米不用做特效，煮好就是粒粒分明，晶瑩剔透，吃了還有戀愛的感覺。

張麗善認為，現在選戰的形態已經和過去不同，她認為不能再用過去單向的方式，向選民傳遞訊息；一定要和民眾直接對話，透過年輕、另類行銷的方式來告訴雲林鄉親，在網路當道的時代裡，張麗善依然可以把雲林農產賣出去，讓錢進來雲林。

(中時 )