考試組四軸飛行器 交大學霸竟買全新的交差

學生踢爆交大學霸小組竟上網買全新飛行器交差。（翻攝《靠北交大》）

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中時
學生購買的四軸飛行器。（徐養齡翻攝）
學生購買的四軸飛行器。（徐養齡翻攝）

交通大學某理工科系大四必修實作課程，遭學生踢爆竟有一組「學霸」同學，竟上網砸錢買現成的交差，有人事後還質疑「有規定不能給別人做嗎？」囂張態度連助教都被惹毛，痛罵「是眼幹還是耳幹？」

有網友在《靠北交大》爆料指出，交大某理工科系大四必修實作課程，授課老師指定學生分成一組3人，以8000元預算自行組裝設計出1台四軸飛行器，作品作為期中檢驗的評核。

為了應付這項作業，學生們紛紛熬夜趕工，不料其中1組學生竟直接上網拍模型店購買全新的四軸飛行器，1台才賣3800元，賣家還拍教學影片指導使用方法，遭同學從網拍上的交易紀錄，抓包這組學霸的如意算盤。

1名自稱該系助教的網友還加碼爆料，並直接點名3名當事學生，痛批「你們直接買一台全新的四軸來期中檢驗」，有人問「規章有規定不能給別人做嗎？」助教指教授一開始就講很明確，不能買現成的東西，「你們這群成績好的人所謂的解決方法就是作弊啊？」

有學生抨擊「難道教授都不處理？」事發至今都沒下文，痛罵「美國或國外大學作弊或抄襲都是直接退學」，對處理上的消極態度感到灰心。

授課老師對此表示，作弊事件被舉發後，當事學生皆已坦承犯錯，考量學生們都是初犯，因此決定給予改過的機會，該作業成績還沒評核，但鑒於這項錯誤，將反映在期末成績上。

(中時 )

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