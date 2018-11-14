吃早餐可以減肥？專家透露不吃早餐的驚人後果

2018年11月14日 10:50 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

一般認為，早餐是一天當中最重要的一餐，不過很多人不知道，按時吃早餐竟然可以幫助減肥！專家表示，用餐時間的選擇是體重管理的關鍵，若已習慣在錯誤的時間點感覺飢餓，身體的代謝作用也不會正常。

世界聞名的阿育吠陀醫師蘇哈士‧西沙迦在《日變節律：阿育吠陀生理時鐘健康法》一書中指出，一天當中，早晨是身體管理卡路里能力，也就是葡萄糖耐受力最高的時候。因此就算早餐吃了碳水化合物，血糖升高的程度也不會比晚上高。

而且如果已經餓了一整天，身體會更想吃高脂食物，讓你的血糖快速攀升，更糟的是，若在天黑後吃了這些食物，更容易把非脂性物質轉變成脂質生成或脂肪儲存。有研究指出，在晚上攝取每日一半以上卡路里的人，在六年中變胖或產生代謝問題的機率，是其他人的兩倍。

研究進一步指出，把早餐當成一天當中最大一餐的人，經過十二個星期後，比晚餐吃最多的人減重較多，也有較小的腰圍，同時他們的胰島素敏感度、空腹血糖和三酸甘油脂指數也有改進。

蘇哈士提醒，千萬不要跳過早餐不吃，因為吃早餐可以降低飢餓感和對食物的渴望。有研究指出，節食者可以透過按時吃早餐、削減晚餐，讓體重連續下降七個月，由於這個習慣會使得早晨起床時有自然的食慾，也是代謝作用正常化的一個重要跡象。透過吃早餐，訓練身體在早晨稍微餓一點，在卡路里可以對身體做最好貢獻和最少傷害時，打破身體的空腹狀態。

(中時電子報)