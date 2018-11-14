職業慘遭男方母親瞧不起 蔡康永爆「女神藝人」竟因自卑分手！

2018年11月14日 10:51 中時電子報 吳品瑤

蔡康永從作家跨足娛樂圈，主持《真情指數》、《兩代電力公司》、《康熙來了》等節目，每檔節目都成為經典，尤其擅長跟小S搭檔逼問藝人的感情世界，每每讓節目來賓甘心掏心掏肺吐真言，近來他推出新書《蔡康永的情商課》，意外爆出某位女星的情史，透露對方是女神級人物，竟因「自卑」丟了戀情。

蔡康永在書中寫道，自己認識十多個男神、女神級藝人，但卻沒一個人不自卑的，據《自由時報》報導，蔡康永建議，自卑時別只檢討自己的條件，畢竟若是問題出在評鑑標準，那任誰都不及格，表示誰都會覺得自己不夠好，就差在自己有沒有把自卑太當回事，「恰如其分的自卑，是一定要的啊！」。

蔡康永爆料認識的一名女神級藝人，跟普羅大眾一樣都有煩惱，某次她透露自己分手了，蔡康永驚呼以為男方對她很好，該女神才表示兩人在一起時壓力很大，認為對方連朋友都是留學國外的高學歷份子，讓蔡康永無奈直言：「妳是跟他交往，又不是跟他那些朋友交往」。

此外，女神還說男方的母親瞧不起她的藝人身分，甚至到了覺得丟臉的地步，蔡康永則表示男方媽媽就是個人云亦云的女士，「妳跟他媽媽就互相看不順眼吧！又怎麼樣呢？」，然女神相當悲觀，覺得長久下來行不通，認為男方肯定會被朋友跟媽媽影響，大嘆：「長大了，很難單純的談戀愛了，對不對？」，蔡康永則高EQ回應，表示若要加入別人玩一半的遊戲，當然得照人家的規矩走，勸女神其實可以開始一盤自己的遊戲，「戀愛，本來就是一次開始的機會吧！」。

(中時電子報)