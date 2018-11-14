「肛門陰道黏膜爭論」躍上立院議事殿堂

立委林靜儀（左）質詢衛福部長陳時中有關公投辯論中的不實言論。（陳志祥翻攝）

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中時

今年九合一選舉綁公投出現後遺症！在公投正、反方辯論時，產生不少「似是而非」言論，也就是有人為了達到目的而亂講話，因而出現「肛門與陰道黏膜多寡論」的謬誤說法！

立法院衛環委員會今（14）日舉行全體委員會，立委林靜儀質詢衛福部長陳時中，近日的公投辯論有人提出「年輕時是不戴保險套」之類的言論，對於宣導安全性行為是有必要澄清。

本身是婦產科醫師的林靜儀笑稱，有鄉民與婦產科醫師爭論肛門與陰道黏膜誰比較多？衛福部要出來說話，這是衛生教育啊！因為NCC認為，他們的專業沒有辦法判斷對錯。她呼籲，所以衛福部應要傳遞正確資訊。

林靜儀表示，衛福部是衛生教育的重要資訊來源，現在要不要公開說明這些言論不符合事實，要求NCC說明或在廣電媒體澄清？陳時中指出，基本上這些言論都與事實不符，我們會收集相關資料，提供給NCC正確的訊息。

由於今年公投案件多，林靜儀再舉一例有關反對同志的議題，她說，衛福部很關注兒童權益與某些脆弱家庭或特殊家庭的處遇，但有人在公投辯論宣稱「借精借卵只會組成單親家庭」的說法，這對異性夫妻與單親家庭是否造成傷害？

另外，一整年以來，反同團體一直宣稱「沒有血緣不會愛」，打壓同志婚姻需要的借精行為，所以他們強調沒有血緣的孩子，父母親不會愛他們，衛福部對於這類議題有沒有澄清說明，即使沒有血緣也不影響父母親的愛？

林靜議表示，公投辯論在公開場合發表不對的言論，衛福部也沒有任何修正的說法，對於有很多借精借卵家庭、單親家庭是造成傷害，同時也對「性少數族群」造成心理壓力與霸凌。

陳時中指出，有些是牽扯到辯論的攻防是比較難介入，但衛福部可以提出明顯證據，大部分夫妻沒有血緣關係也不會影響彼此的愛。

「對於性少數造成壓力、傷害。」陳時中說：「目前衛福部口心司已有自殺防治專線，並對可能的目標族群加強輔導，至於公投提出相關不實資訊，會就既有科學證據與不影響辯論本質下，提供正確資訊。」

(中時 )

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