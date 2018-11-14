高雄》籲選民冷靜思考！李正皓列三個該支持韓國瑜的理由

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（資料照,陳麒全攝）

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中時電子報
／綜合報導

選舉進入倒數，據選罷法規定，自今日凌晨0時起，就不能再以任何方式發布有關候選人或選舉民調。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓認為他至少有三個應該支持韓國瑜的理由，提供所有人在這幾天冷靜期思考是否該投韓國瑜一票。

李正皓提出的三個應該支持韓國瑜的理由包括「高雄需要改變」、「民進黨需要警鐘」、「國民黨需要典範」。李正皓首先提及高雄需要改變，他說並非高雄完全沒改變，而是民進黨在高雄執政二十年，進步不夠快、不夠好。他說高雄的經濟發展緩慢、城市規劃失敗的原因不是高雄人不夠努力、不是高雄地理位置不夠優越，而是高雄應該換人做看看。「若你認同高雄應該改變，請支持韓國瑜」。

此外，李認為第二個理由是民進黨需要警鐘。李正皓認為民進黨從地方到中央全面執政兩年，這兩年來，勞權、人權、環保、法治這些民進黨最核心的價值全面崩壞。崩壞原因不是民進黨墮落，而是絕對的權力導致絕對的腐化，這是政治上的必然。「若你認同我們應該透過此次選舉給民進黨一聲警鐘，讓民進黨知道國家不是你家；全面執政帶來的是全面的責任，而非全面的權力，請支持韓國瑜」。

李正皓認為第三個應該支持韓國瑜的理由是國民黨需要典範。他說韓國瑜此次的選舉為國民黨帶來了一種「理念先行，糧草自來」的典範。過去，國民黨執政時，要黨產有黨產，要行政資源有行政資源，選舉時往往理念不行，糧草一樣能源源不絕的湧來。但這樣的模式明顯違背政黨政治的基本邏輯，因此，很多時候國民黨的候選人習慣打順風球，一旦逆風就潰不成軍。

李說此次韓國瑜在高雄的選舉可說是標準的逆風球，要黨產沒黨產、要行政資源沒行政資源，韓國瑜唯一能靠的只有「理念」。他說韓國瑜「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的理念，讓他在高雄殺出一條活路，帶來了選戰資源，也為國民黨樹立了新的典範。「若你認同『理念先行，糧草自來』的選舉方式，若你認同國民黨不該再依賴黨產、派系，那請支持韓國瑜」。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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