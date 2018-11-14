巴紐最大報頭版報導習近平 圖說誤植為R.O.C

巴紐報紙報導習近平，照片圖說卻誤植為中華民國大使館提供。（楊孟立攝）

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中時
、工商 彭媁琳

中國國家主席習近平明天將抵達巴布亞紐幾內亞莫士比港，巴紐第一大報《國民報》(The National)今天以頭版刊載，中國承諾會與巴紐建立更密切的關係，不過，習近平的照片圖說卻誤植為「中華民國大使館免費提供」(Picture courtesy of Embassy of the Republic of China)。

《國民報》每日發行量約6萬5千份，為巴紐最大報，市占率約60%，讀者群涵蓋各階層人士，每日發行量約8萬份。今天頭版刊載習近平明天提早抵達巴紐進行國事訪問，週末將參加的APEC領袖代表峰會，內頁更有中國刊載的全版廣告，以習近平第一人稱的口吻，承諾中國將與巴紐航向全新的雙邊關係。

尷尬的是，由中華人民共和國大使館提供的習近平照片，《國民報》卻在圖說指出由中華民國大使館提供，而我國在巴紐其實僅有「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟代表處」。

此外，該報介紹了參加領袖峰會的21個領袖代表圖片，也放上了我國總統蔡英文的圖片，變相躍上APEC峰會，然而我國今年的領袖代表是台積電創辦人張忠謀。

我國今天也在《國民報》刊載半版廣告，主旨為台灣是創新成長的夥伴，藉著分享「5+2」創新產業的果實台灣可以協助數位創新以及亞太地區的區域經濟整合。

(中時 )

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