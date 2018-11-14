老婆寫情愛日記 妒夫「翻舊帳」控妻外遇遭打臉

2018年11月14日 11:39 中時 陳志賢

鄭姓男子與妻子結縭12年，去年夫妻因故大吵後，鄭男偷翻妻子筆記本，只因發現妻子在8年前寫下「妳結婚了，我是妳哥哥，這不是變亂倫？」等手稿，就懷疑妻子與她前男友8年前曾外遇，控告妻子及前男友2人妨害家庭。台北地檢署「打臉」鄭男，認為筆記本的「對話」，無法證明2人有婚外情，將2人不起訴。

鄭男控稱，他跟妻子2005年11月結婚，去年11月夫妻吵架，感情不睦，他懷疑妻子在外有小王，遂清查妻子放在家裡的筆記本、還原數位記憶卡檔案後，發現妻子筆記本於2010年9月間記載了幾段曖昧對話，直覺內情恐不單純。

鄭指稱，妻子在筆記本上寫到「妳結婚了！而且我是妳哥哥，這樣子不是變亂倫？(雖然我很想)哈哈」、「我超級不爽的！前女友不准我跟妳發生關係！叫我不要破壞妳的婚姻，我要怎麼做？」、「寶寶：我不想鳥前女友，我是找妳，我們要去哪用？」，懷疑妻子與前男友藕斷絲連，進而發生婚外情，因而以妻子的筆記本作為通姦證據提告。

但檢察官調查時，鄭妻坦承筆記本的「對話」是她寫的，只是抒發心情時順手寫下，辯稱她與前男友早就沒有聯絡，2人沒有見過面，她結婚12年期間未與前男友發生性關係，沒有「小王」。

鄭男承認，他並沒有對妻子捉姦過，也沒掌握妻子通姦的照片、性愛影片，所謂妻子的通姦「證據」，只有筆記上的「對話」紀錄，至於妻子通姦的時間，則是他從筆記本上的時間推論的。

檢察官認為，僅憑鄭妻筆記本上的幾句對話，根本無法證明鄭妻與她前男友有任何通姦、相姦犯行，沒有傳喚鄭妻前男友說明必要，將鄭妻及其前男友不起訴。

(中時 )