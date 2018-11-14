嘉義》候選人電視政見發表 派系問題再交鋒

2018年11月14日 11:46 中時 張亦惠

嘉縣長選舉14日舉行候選人電視公辦政見發表會，無黨籍林國龍缺席外，民進黨翁章梁、國民黨吳育仁及無黨籍吳芳銘皆到場發表。翁章梁開頭就表示，4位候選人皆不是派系出身，但隨後發表的吳育仁則表示這是一個讓人不知所措的笑話，吳芳銘也說翁與派系脫不了關係。

翁章梁表示，這次4位候選人皆不是派系出身，顯示嘉義已慢慢揮別派系政治，嘉義現狀是過去台灣政治經濟發展下所造成，歷任縣長也都努力想扭轉態勢，所以有工業區、醫院及故宮南院等建設，未來嘉義縣要留住本地人才、吸引外地人才，因此提出6大新政希望「勇敢轉型、創新嘉義」。

吳育仁主打4招「農漁產品賣出去、觀光客走進來、年輕人留下來、嘉義賺大錢」強調，成立再多協會都沒用，重點是東西要賣得出去，嘉義有品質很好的農漁產品，他一定要幫農民開拓外銷市場，讓年輕人種得下去，拚經濟不要拚政治。吳育仁也提到，嘉義17年來在民進黨派系執政下老、苦、窮，這次不是國、民兩黨對決，是人民與民進黨的對決，人民決定不要再過這種日子。

吳芳銘發表時除提出政見外，更指出農會、公所成動員機器，故宮的國寶也成政治工具，但日前某候選人造勢晚會 8點左右很多人就離席，顯示民心已反，直指為何行動綠團隊在竹崎地區不輔選黨員反而輔選王焜玄？吳芳銘也質疑翁，過去他們一樣都是上班族，若非與派系有淵源，哪來那麼多錢辦造勢？吳最後呼籲大家，要覺醒，用自己的力量拚出好未來。

(中時 )