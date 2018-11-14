中台灣國旅新玩法 山城慢遊心體驗 30處慢認證店家、10個慢旅小城迎接遊客

2018年11月14日 12:30 工商 曾麗芳

台中觀旅局長陳盛山與小蝸牛慢旅連線業者-新社「菇神」合影。（圖／曾麗芳）

台中觀旅局整合推出「山城慢遊 心體驗」活動新品牌，推廣中台灣深度旅遊。（圖／曾麗芳）

台中市觀光旅遊局為招攬遊客再出招！輔導中部30處慢認證店家，推出「山城慢遊 心體驗」活動新品牌，並透過中臺灣觀光推動委員會串聯中臺灣10個慢旅小城，組織「中臺灣小蝸牛慢旅連線」，搭配中觀推與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作推出的中臺灣「四大深度遊程」，邀民眾賞花博一同慢遊中臺灣。

台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，為呼應國民旅遊逐漸走向主題及深度旅遊的趨勢，及交通部觀光局所推動的「2019小鎮漫遊年」，觀旅局順勢推出「山城慢遊 心體驗」新品牌，透過「慢認證」、「慢培力」、「慢遊程」多方策略，希望能催生出適合long stay的慢旅環境。

其中，「臺中山城慢認證」經輔導評選後共有30間旅宿、餐飲、觀光休閒類店家通過。

陳盛山進一步指出，今年藉一系列慢理念深耕發揚，希望能將臺中山城，包含東勢區、石岡區、新社區、和平區及大坑地區，建構成為具「慢活」、「慢食」、「慢遊」三慢特色的旅遊廊帶。

更主動透過中臺灣觀光推動委員會，串聯10個中臺灣具慢特質的小城，從苗栗縣三義及南庄、臺中市新社及和平、南投縣鹿谷及國姓、雲林縣古坑、彰化縣二水、嘉義縣大林到嘉義市東區，共組「小蝸牛慢旅連線」，後續可配合由中觀推與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作推出的中臺灣四大深度遊程，上百條路線提供旅客更多元慢遊新體驗。

今日在台中福華大飯店熱鬧非凡，首先是觀旅局為30處通過「臺中山城慢認證」的山城店家，舉辦授證儀式，期盼政府與業者齊力推動「慢活」、「慢食」、「慢遊」，吸引旅客駐足延長停留時間，單點深入體驗。其次是，中臺灣10個慢旅小城代表亦到現場支持簽署「中臺灣小蝸牛慢旅連線」合作意向書，領先全臺，突破縣市行政界線，一同宣示深耕慢旅環境，促進連線共好。

最後是中臺灣觀光推動委員會與台灣旅行業國民旅遊發展協會共同簽訂合作備忘錄，並發表「國旅新玩法 漫遊中臺灣」網頁，雙方以促進中臺灣整體國民旅遊觀光市場活絡轉型升級為目標，共同推動中臺灣頂級、超值、深度、季節等四大深度主題遊程，超過百條路線，直接將中部七縣市政府重點觀光地區與活動納入主流國旅行程。

陳盛山開心的說，未來的中臺灣慢旅想像，旅客可以挑選通過慢認證的餐廳、旅宿及休閒農園，到餐廳品嘗當地產地到餐桌的時令料理，long stay感受農村的慢步調，遊休閒農園體驗在地文化；更可沿路到中臺灣的慢城鎮，看見三義木雕的生動、一嚐新社香菇的多樣、品味鹿谷好茶的甘甜、啜飲古坑咖啡的醇香、尋找二水的八堡圳源頭、舞動大林的金黃稻浪。

想要領略新玩法的玩家，更可以透過台灣旅行業國民旅遊發展協會轄下105家旅行社所規劃的四大遊程，逾百條精選路線：「頂級旅遊」鎖定對旅遊品質追求精緻、不被打擾的高端客群，享受專車接送、頂級奢華住宿餐點及遊程；「超值旅遊」適合追求CP值的小資客群，一趟跨足多景點，可以飽覽各地風情。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長朱永達肯定地方政府與產業界保持良性溝通及資訊共享，必定能為國民旅遊市場帶來更多元及豐富的旅遊體驗，也看好中臺灣國旅旅客人次在未來會有所成長，找出屬於地區的亮點。

為了向旅客推薦臺中與中臺灣山城的三慢哲學，觀旅局11月17日（六）將於新社中興嶺停車場辦理「山城慢遊．心體驗」大型活動，推出各式慢食、慢活及慢遊主題體驗攤位，如戶外瑜珈體驗、產地餐桌料理、攝影旅遊作家的旅讀分享會，以及在地小農文化生活市集等，邀請民眾來一趟臺中山城，用心體驗慢旅的美好。

(工商 )