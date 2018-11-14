彰化縣議員候選人溫芝樺拚用心問政 還是愛心導護媽媽

2018年11月14日 11:41 中時 吳敏菁

溫芝樺默默的在路口擔任導護媽媽指揮交通將近一年多。（吳敏菁翻攝）

彰化縣議員第1選區選情最激烈，候選人溫芝樺拚選戰，仍不忘繼續投入愛心，站在車水馬龍的路口擔任導護媽媽，守護著孩童們安全過馬路，讓人都不禁為她比個讚，親切的為她喊聲加油！

溫芝樺是前立委陳杰姪女、前市長溫國銘女兒，這屆擔任市民代表，用心監督市政、為民服務的熱心腸贏得口碑，陳蔣秀美這屆高票當選議員，決定交被給姪女溫芝樺傳承服務，溫芝樺披起了戰袍和彰化市民代表後選人黃稜茹搭檔競選，日前王惠美、溫芝樺、黃稜茹聯合競選總部成立，美女讓人眼睛一量，延續陳杰爭取鐵路高架化、再造八卦山風華，吸引了數千支持者，聲聲祝福、凍蒜響徹雲霄，展現高人氣。

溫芝樺問政認真，是日本高崎經濟大學畢業，還擅長插花、設計等，多才多藝，更有顆溫暖的愛心，默默的在路口擔任導護媽媽指揮交通將近一年多，她感性的說，深入的觀察所有的導護志工們，大家不管是頂著酷熱的高溫、颳風下雨、寒流來襲，天天都盡責的在混亂的交通中，認真的維護學童們安全，即便汽機車的廢氣煙塵迎面而來，也絲毫不介意，總是展露親切又燦爛的笑容，呵護著過馬路的小孩。

溫芝樺為了傳遞服務，也呼籲經過校門口，希望大家可以用讚賞的笑容，跟每一位站在導護崗位上的老師以及志工爸爸媽媽們揮揮手打招呼，看到芝樺，也要幫忙加油喔！

(中時 )