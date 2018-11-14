彰化縣議員候選人溫芝樺拚用心問政 還是愛心導護媽媽

彰化縣議員候選人溫芝樺默默的在路口擔任導護媽媽指揮交通將近一年多。（吳敏菁翻攝）

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溫芝樺默默的在路口擔任導護媽媽指揮交通將近一年多。（吳敏菁翻攝）

彰化縣議員第1選區選情最激烈，候選人溫芝樺拚選戰，仍不忘繼續投入愛心，站在車水馬龍的路口擔任導護媽媽，守護著孩童們安全過馬路，讓人都不禁為她比個讚，親切的為她喊聲加油！

溫芝樺是前立委陳杰姪女、前市長溫國銘女兒，這屆擔任市民代表，用心監督市政、為民服務的熱心腸贏得口碑，陳蔣秀美這屆高票當選議員，決定交被給姪女溫芝樺傳承服務，溫芝樺披起了戰袍和彰化市民代表後選人黃稜茹搭檔競選，日前王惠美、溫芝樺、黃稜茹聯合競選總部成立，美女讓人眼睛一量，延續陳杰爭取鐵路高架化、再造八卦山風華，吸引了數千支持者，聲聲祝福、凍蒜響徹雲霄，展現高人氣。

溫芝樺問政認真，是日本高崎經濟大學畢業，還擅長插花、設計等，多才多藝，更有顆溫暖的愛心，默默的在路口擔任導護媽媽指揮交通將近一年多，她感性的說，深入的觀察所有的導護志工們，大家不管是頂著酷熱的高溫、颳風下雨、寒流來襲，天天都盡責的在混亂的交通中，認真的維護學童們安全，即便汽機車的廢氣煙塵迎面而來，也絲毫不介意，總是展露親切又燦爛的笑容，呵護著過馬路的小孩。

溫芝樺為了傳遞服務，也呼籲經過校門口，希望大家可以用讚賞的笑容，跟每一位站在導護崗位上的老師以及志工爸爸媽媽們揮揮手打招呼，看到芝樺，也要幫忙加油喔！

(中時 )

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