男腰掛尿袋迷失5公里 與妹重逢當街相擁而泣

男子腰掛尿袋呆站街頭，警助返家。(警方提供)

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男子腰掛尿袋呆站街頭，警助返家。(警方提供)

桃園市大園區一名50歲的游姓男子，13日上午出門修理腳踏車卻在途中不慎迷路，走到了離家約5公里遠的後厝國小附近，大園分局竹圍派出所員警昨晚巡邏經過，發現游男腰上掛著尿袋呆站在路旁，立即上前關心並用人臉辨識系統查出他的身分，讓游男得以順利返家。

大園分局竹圍派出所副所長陳健綜、警員蔡欣樺、盧胤學，昨日21時許巡邏經過國際路二段與中華路口，發現一名男子牽著腳踏車，腰上還掛著尿袋，手足無措的站在電線桿旁，員警見狀上前關心，但男子對於年籍資料均無法回答，只說是與「阿妹仔」同住，員警遂利用人臉辨識系統查詢男子身分，發現游男是通報協尋的失蹤人口，便先將他帶返所休息，並聯絡家人前來帶回。

游男妹妹隨即趕至派出所，2人見面後情緒激動、相擁而泣，游男還不斷說著：「阿妹仔來了」。游男妹妹向警方表示，哥哥有中度智能障礙，身體狀況也不好，2人自小相依為命，感情非常深厚。

游男妹妹說，13日上午哥哥牽著腳踏車說要去補輪胎，但過了中午都沒回來，她心急如焚地至大園派出所報案，也請朋友四處尋找卻都遍尋不著，沒想到哥哥竟牽著後輪沒氣的腳踏車走了5公里，所幸被巡邏員警發現，否則若是哥哥出了意外，真不知道該怎麼辦才好，很感謝警方的熱心協助。

(中時 )

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