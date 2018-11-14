高鐵推「暖冬遊」 玩高雄住宿加交通僅1980元

2018年11月14日 11:43 中時 李宜秦

交通部觀光局推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」的補助措施，首次納入交通費補助1000元；住宿費補助每房最高也是1000元，獎助旅行社以每位國人旅客每日最高500元，每團補助上限為3萬元。高鐵公司也推出「暖冬遊補助專案，包括高雄、墾丁、花蓮等地高鐵假期「二日自由行」，車票最高可補助1000元。

高鐵配合觀光局推出的旅遊補助措施，推出「暖冬遊補助專案」，與19家飯店合作，包括多間星級飯店與特色旅宿。以台北出發至高雄旅遊為例，若兩人同行，入住墾丁五星級凱撒飯店，配合觀光局的補助，一晚住宿、高鐵標準車廂對號座來回車票、飯店至左營高鐵接駁等，每人只要1980元。

高鐵提醒，使用暖冬補助出遊的旅客，入住時須提供身分證件核對，備妥去程高鐵票票根正本及旅行社開立的代收轉付收據，並載明高鐵車票票價，交付給飯店業者，核對後便可享有住宿與交通補助。

另外配合11月下旬登場的ITF台北國際旅展，高鐵推出「高鐵假期線上旅展」、「2018台中花博」等提案，線上旅展中包括「買車票送住宿」、「五星饗宴－免費升等住套房」、「旅展線定版一日豐富行」、「銀法族專案」、「假日不加價」等選擇。

其中「買車票送住宿」專案，與14間台北、台南、高雄、墾丁等地的知名飯店合作，憑高鐵「台北－左營」或「台北－台南」的來回票根，就可享有一晚住宿免費與交通接駁的優惠。

(中時 )