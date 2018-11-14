邱議瑩說「嘜走」？ 李永得：非常嚴重的扭曲

客委會主委李永得指出，邱議瑩已以新聞當事人身分，向NCC要求依法處理。（游昇俯攝）

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立法委員邱議瑩日前主持陳其邁造勢大會，媒體報導其請支持者「嘜走」，引發兩派解讀爭議。邱議瑩夫婿、客家委員會主委李永得今（14）日表示，「這是非常嚴重的扭曲」，若是在現場，百分之百不會誤解，除非是惡意，邱議瑩已向NCC要求據「衛星廣播電視法」加以處理，要求媒體說明、更正。

日前媒體報導邱議瑩主持高雄市長候選人陳其邁造勢大會，支持者不留情面、提早散場，邱以哭腔喊「大家嘜走」，但也有支持者認為邱講的是「嘸走」，影發爭議。

李永得14日赴立法院備詢，他在開議前受訪解釋，當天時間是6點19分，晚會已經結束，所以邱議瑩才說「大家都嘸走」，不是「大家都嘜走」，不在現場、有些人或許會聽錯，但若在現場，相信應該沒有人會聽錯。

李永得表示，他不便揣測不同解讀的心態，但那時是散會，本來就有些人要離開，媒體拍攝散會畫面，再搭配說是「大家嘜走」，會讓不在現場的人相信，「這是非常嚴重的扭曲」，他強調，這不是誤解，是扭曲！

李永得指出，媒體有報導的自由，邱議瑩已以新聞當事人身分，向NCC要求依衛星廣播電視法40條進行處理，該法規定，報導當事人若覺得權利受損，可依法要求報導者20天之內，提出說明或更正，若沒有，NCC便要處理。

他說，他不在現場，看直播看得「都快要流淚了」，有人惡意用這種方式處理，相信會得到反效果。

(中時 )

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