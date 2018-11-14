尤努斯獎揭曉 卡維蘭讓NG蔬果重生

勞動部長許銘春頒獎給冠軍得主參賽隊伍「卡維蘭」。(呂筱蟬攝)

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勞動部勞動力發展署與中央大學合作辦理「尤努斯獎：第三屆社會創新與創業競賽」，14日在中大大講堂舉行頒獎典禮，多隊角逐由「卡維蘭」團隊以賦予外型NG的醜蔬果重生，解決剩食問題，勇奪第三屆尤努斯獎冠軍並抱走獎金15萬元。

關心情緒失調患者的「人生好難有限公司」團隊、提出植樹議題的「綠色冀泉」團隊分別獲亞軍及季軍的殊榮。勞動部長許銘春、勞動力發展署署長黃秋桂、中大校長周景揚及尤努斯基金會董事長蔡慧玲等多位產學界貴賓也親臨現場見證頒獎，用實際行動支持青年投入社會創新的熱情。

許銘春表示，勞動部非常重視青年在社會議題與社會創新的影響，所以桃分署與中大尤努斯社會企業中心連續三年來一起合辦「尤努斯獎：社會創新與創業競賽」，目的就是提供青年朋友一個展現滿腔熱血的舞台，鼓勵青年投身社會企業，上百名青年朋友藉由本屆尤努斯獎提出多項創新方案，像是促進在地就業、協助弱勢就業等，這都顯示出年輕族群對勞動力永續發展的重視。

勞發署署長黃秋桂表示，各分署對於社會創新及地方創生不遺餘力，以桃分署為例，設有「JobTaole饕寶趣」網站，推廣桃竹苗地區具有特色的多元產品，網站還包含微型創業鳳凰、開辦創業研習課程等資源，歡迎想要創業的民眾上桃竹苗分署網站查詢。

(中時 )

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