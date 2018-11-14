花蓮》公辦政見發表會 徐榛蔚、劉曉玫、黃師鵬暢述政見

2018年11月14日 11:41 中時 范振和

花蓮縣長候選人劉曉玫參加公辦政見會，提出「四不一沒有」工程主張。（范振和攝）

花蓮縣長候選人黃師鵬在公辦政見會中呼籲人民覺醒。（范振和攝）

花蓮縣長選舉公辦政見發表會，14日上午登場，國民黨籍徐榛蔚、民進黨籍劉曉玫、無黨籍黃師鵬，分別暢述「八大政策」、「四不一沒有」等政見，候選人支持者都對擁護對象表現，感到滿意。

政見會採兩階段式發言，每人每輪12分鐘，國民黨籍徐榛蔚備妥看板，闡述八大政策。她承諾一旦當選，將延續夏戀嘉年華、鼓王爭霸戰等活動，並引進大型國際賽事，推廣部落深度旅遊，吸引外地銀髮族到花蓮樂活旅遊等。

徐榛蔚提出「三心二意」社福政策，要加固社會安全網絡、建立校園安全機制、健全醫療、公共托育、課後輔導、新生兒免費篩檢等，讓花蓮鄉親能安心、放心、開心地在花蓮愉快生活。

在交通部分，徐榛蔚提出建置環島快速路網、花蓮至吉安鐵路高架化，另，會規畫縣內綠能公車。同時，也要開發花蓮港，推動飛機直航作業，俾爭取更多觀光客到花蓮。

徐榛蔚細數立委任內各項作為，為花蓮爭取到的各項經費達560餘億元，呼籲最後9天，希望打一場高格調的優雅選戰。她也提出營造樂活有機慢城，輔導青年返鄉就業，成立北中南區青創基地，設置青創基金，提供返鄉和在地青年創業的第一桶金。

民進黨籍劉曉玫認為，面臨少子化，她會強化托育、原住民、新住民等照護措施；增加警消人員危險津貼；致力打造花蓮成為國際型旅遊城市，把觀光的餅做大，百工百業都可以受惠。

劉曉玫也提出「四不一沒有」的工程主張，不浪費納稅人錢、不占廠商便宜、不找藉口、不推責任、沒有恐懼，讓廠商願意到花蓮投資，年輕人留下來，花蓮才會充滿活力、創意與創新。

無黨籍黃師鵬提出人民覺醒、福利花蓮、安全精緻社會三大主題。同時，財政應重分配、打造福利縣，也提出廢除日出香榭大道工程，重新規畫成綠地及停車場，解決市區交通雜亂問題。

(中時 )