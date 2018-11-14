台中》林佳龍譏韓站台盧變B咖 盧陣營回嗆：傲慢自大

2018年11月14日 11:54 中時 盧金足 、 林欣儀 、 劉宗龍

台中市市長選舉候選人公辦電視政見辯論會才剛舉行過後，尋求連任的台中市長林佳龍（見圖）14日搭車北上，接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，林佳龍下車時揮手打招呼。（劉宗龍攝）

台中市長林佳龍上午在廣播節目中表示，韓流風潮兩面，激化藍營熱情，但來站台反而韓國瑜是A咖、盧秀燕變B咖。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍14日上午參加《蔻蔻早餐》廣播節目，對主持人問怎麼看韓國瑜現象？林佳龍表示，有風潮但是兩面，激化藍營熱情，但來站台反而韓是A咖、盧秀燕是B咖，「我是現任A咖，不需要因為別人支持所以考慮投我」，韓對台中沒有淵源，形象不一定適合，台中市民期待國際觀、外文能力、能代表城市光榮，所以支持者外溢給盧秀燕有限，但也給綠營支持者危機感，非投不可，不是醜化攻擊，危機動員建立在正面的進步、希望。對此，國民黨台中市長候選人發言人吳皇昇表示，林佳龍自大傲慢不予回應。

林佳龍今日前往《蔻蔻早餐》廣播節目受訪，主持人周玉蔻針對林市長四年政績、花博、交通、空品改善、選舉倒數等議題提出相關討論。林佳龍也回應表示，接近投票最後階段，會持續正面選舉，台中的各項建設及進步，四年的施政成果相信市民看的見，以「千辛萬苦不轉彎，一心一意為台中」理念，持續為大台中服務，希望市民一起站出來捍衛台中光榮感。

林佳龍受訪時表示，很珍惜昨天在電視政見辯論會發言，台中的改變與進步表述出來，近幾年人口持續增加，今天台中市人口突破280萬人，很多成果不是天上掉下來的，他也舉例，例如綠川、柳川治水改造、偏鄉治理、大台中山手線、治安改善、舊城新生等，在經濟部分，三年來台中市已累積招商投資超過9000億元，榮登全台第一，各項政績都是成果的展現。

針對國民黨台中市長候選人盧秀燕在政見會的批評，林佳龍表示，政見辯論會上沒有看到對手有相關主張或希望台中變好的政見，反而是為了要贏，把台中講得很糟，持續負面批評經濟差、失業率高、觀光客少，但從各項客觀數字都非事實，台中反而是薪資成長最高、失業率全國最低的城市，國際觀光客也增加，所以自己昨天也特別說明並破除後面錯誤資訊，因為這些成果普遍台中市民很有光榮感。

對於空汙改善，他要求中火降載，減少中火生煤量500萬噸，並經行政院環保署評為改善率全國第一，爭取燃氣機組提前上線取代燃煤機組，林佳龍大力回擊，盧秀燕擔任六屆立法委員，20幾年漫長的歲月中，從未關心過台中空汙議題，現在要選市長了才開始關心，並針對他個人、家人和家，做子虛烏有的指控。

「愛台中不會想傷害台中！」林佳龍說，抹黑他也同時不斷貶抑台中，選舉應該是比什麼做法能讓社會更好，而非抹黑、攻擊。

(中時 )