台中》林佳龍譏韓站台盧變B咖 盧陣營回嗆：傲慢自大

台中市市長選舉候選人公辦電視政見辯論會才剛舉行過後，尋求連 任的台中市長林佳龍（見圖）14日搭車北上，接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，林佳龍訪談時表示，這次選 舉過程中，當對手不斷地抹黑他時，相對地也在貶抑台中，這讓他感到難過，心很痛，甚至在淌血。（劉宗龍攝）

友善列印
中時
台中市市長選舉候選人公辦電視政見辯論會才剛舉行過後，尋求連任的台中市長林佳龍（見圖）14日搭車北上，接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，林佳龍下車時揮手打招呼。（劉宗龍攝）
台中市長林佳龍上午在廣播節目中表示，韓流風潮兩面，激化藍營熱情，但來站台反而韓國瑜是A咖、盧秀燕變B咖。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍14日上午參加《蔻蔻早餐》廣播節目，對主持人問怎麼看韓國瑜現象？林佳龍表示，有風潮但是兩面，激化藍營熱情，但來站台反而韓是A咖、盧秀燕是B咖，「我是現任A咖，不需要因為別人支持所以考慮投我」，韓對台中沒有淵源，形象不一定適合，台中市民期待國際觀、外文能力、能代表城市光榮，所以支持者外溢給盧秀燕有限，但也給綠營支持者危機感，非投不可，不是醜化攻擊，危機動員建立在正面的進步、希望。對此，國民黨台中市長候選人發言人吳皇昇表示，林佳龍自大傲慢不予回應。

林佳龍今日前往《蔻蔻早餐》廣播節目受訪，主持人周玉蔻針對林市長四年政績、花博、交通、空品改善、選舉倒數等議題提出相關討論。林佳龍也回應表示，接近投票最後階段，會持續正面選舉，台中的各項建設及進步，四年的施政成果相信市民看的見，以「千辛萬苦不轉彎，一心一意為台中」理念，持續為大台中服務，希望市民一起站出來捍衛台中光榮感。

林佳龍受訪時表示，很珍惜昨天在電視政見辯論會發言，台中的改變與進步表述出來，近幾年人口持續增加，今天台中市人口突破280萬人，很多成果不是天上掉下來的，他也舉例，例如綠川、柳川治水改造、偏鄉治理、大台中山手線、治安改善、舊城新生等，在經濟部分，三年來台中市已累積招商投資超過9000億元，榮登全台第一，各項政績都是成果的展現。

針對國民黨台中市長候選人盧秀燕在政見會的批評，林佳龍表示，政見辯論會上沒有看到對手有相關主張或希望台中變好的政見，反而是為了要贏，把台中講得很糟，持續負面批評經濟差、失業率高、觀光客少，但從各項客觀數字都非事實，台中反而是薪資成長最高、失業率全國最低的城市，國際觀光客也增加，所以自己昨天也特別說明並破除後面錯誤資訊，因為這些成果普遍台中市民很有光榮感。

對於空汙改善，他要求中火降載，減少中火生煤量500萬噸，並經行政院環保署評為改善率全國第一，爭取燃氣機組提前上線取代燃煤機組，林佳龍大力回擊，盧秀燕擔任六屆立法委員，20幾年漫長的歲月中，從未關心過台中空汙議題，現在要選市長了才開始關心，並針對他個人、家人和家，做子虛烏有的指控。

「愛台中不會想傷害台中！」林佳龍說，抹黑他也同時不斷貶抑台中，選舉應該是比什麼做法能讓社會更好，而非抹黑、攻擊。

(中時 )

高雄》韓國瑜赴佛光山 星雲法師… 台中》選戰拉鋸 林佳龍：激發綠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。