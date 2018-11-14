台中》選戰拉鋸 林佳龍：激發綠營支持者危機感

2018年11月14日 11:48 中時 盧金足

台中市長林佳龍14日上午參加《蔻蔻早餐》廣播節目，主持人周玉蔻問及，這次選舉是否壓力比較大？林佳龍說，這次是執政者的角色責任較大，會持續以政績來贏得市民肯定，對於中央執政大環境影響，他認為，投票倒數最後是比催票、投票，目前藍營表態高，但是以否定執政的負面能量來動員，同時也是激發綠營支持者危機感，他仍會主張正面選舉，用台中的進步、光榮來號召市民投票。

「化危機為轉機，捍衛台中光榮感！」林佳龍說，施政四年努力成果，相信市民有感，現在花博的正面效果也在發酵中，花博開幕到現在已超過70萬人次參觀，有1/5是在地人，也透過宣傳擴散更多人去欣賞花博。

綠柳川整治舊城新生、治安、捷運鐵路高架化，現代國際都市景觀一步步實現，這些成果對比四年前更進步，若選舉抹黑否定我、否定台中，也相信台中人會起來捍衛。

林佳龍指出，這次選舉以「台中隊」主軸，主打榮是光榮感，與市議員聯合競選，整合正國會、新系等派系，相信這次選舉市議員席次會增加。

對於國民黨派系整合，林佳龍則認為，國民黨是在原縣區議員層次的整合，派系進行正副議長協調是必然，但他跨越派系、直營選民，現在選民自主性很高，他推估原縣區部分市長、市議員會分裂投票，有信心自己能取得支持。

周玉蔻也提到，林佳龍在政見辯論會上宣示連任將做滿，對未來的相關規畫。林佳龍說，他認為，擔任台中市長是一生最光榮的事，他以「千辛萬苦不轉彎，一心一意為台中」理念持續為大台中服務。

「因為台中做好，就對台灣就好，很珍惜做台中市長！」他未來四年會一樣努力認真，用生命愛台中，奉獻人生中最精華時光、智慧、經驗來服務；對於到中央最院長內閣首長及2020是否爭取總統職位提問，林佳龍也回答「沒有打算」。

會後媒體追問，市民及支持者希望林佳龍更上一層樓會不會進一步考慮。林佳龍也說明，過去十幾年，雖曾敗選，但仍留下來，擔任市長後以「台中市就我的家，愛台中」的心情來做事，希望這座城市持續進步，連任之後，會做滿四年任期。

(中時 )