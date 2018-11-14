中研院預算減少　院長廖俊智：研究質量才是重點

2018年11月14日 11:56 旺報 李侑珊

立法院教文會今(14)日審查108年度中央政府總預算案有關中央研究院單位預算，國民黨立委柯志恩指出，總統蔡英文上任後，中研院的研究預算逐漸減縮，中研院院長廖俊智則說，不能單以經費預算多寡來檢視研究成果，「要看怎麼樣把事情做好」，即研究質量才是重點，其他項目都只是參考。

中研院今(14)日在立法院教文會報告108年度收支預算，中研院指出，包含用人費、維運費及研究費，101至108年度的維運費占10%到13%，用人費則占48%至55%，逐年增加，研究費則自101年度至108年度，自39.34%下降到33.11%，壓縮到4成以下，108年度比107年度減少3.79%，面對研究經費持續緊縮問題，未來須審慎以對。

柯志恩也提到，在馬政府時期，中研院的預算經費，從103年到105年幾乎都能維持每年150億左右的規模，自從蔡政府執政開始，106年預算縮減為139億、107年再減為121億、108年度免強維持在126億，反問：「為什麼蔡總統上任後反而讓中研院的研究預算縮水？」

廖俊智在會間接受媒體採訪時表示，研究成果不能單以金錢數目來評估，兩年前返台接任中研院長一職時，中研院的經費不斷增加，大受批評，「膨脹也被批評、減少被批評、不成長也被批評，要看怎麼樣把事情做好，並提升研究能量，其他都是參考作用。」

至於中研院108年度歲出預算案，台灣人體生物資料庫、國家生技研究園區以及南部院區，是否成為預算緊縮的原因，廖俊智則回應，包含生技園區成立在內，其他原因還包含國家統刪總體預算，以及不考慮過去預算項目與收支水平的零基成長，都是壓縮年度經費預算，但南部園區則是另外爭取經費。

柯志恩也質疑，中研院實際進用人員缺額今年高達152人，不利於強化基礎研究能量，並且截至10月31日止，中研院研究人員減為858位，其中與國內大學合聘的人數增加到321人，比率已提高到37%，「研究人員如此分身乏術」，是否影響到中研院研究能量？

中研院人事室主任林怡君表示，對於院內人才聘用問題，就退休人數部分，三年每年都有約50名研究人員退休，新進研究人員則約在30位左右，即代表一年有20個缺額產生，「因為退太快 新進來不及補。」

林怡君也說，延攬人才確實不容易，除了對比大陸、新加坡、韓國等鄰近國家，國內研究人員薪資都比不上，中研院聘任外籍研究人員，也只能領一次退，學校卻放寬條件，正編教師皆可領月退，因此人才聘任方面依舊不容易。

(旺報 )