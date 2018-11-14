友人：張景森事前的確不知故宮閉館之說

2018年11月14日 12:16 中時 張理國

故宮北院正館整建期不閉館！外界質疑決策急轉彎，政委張景森的友人表示，早在12日國民黨立委柯志恩質詢閉館三年時，張景森就說，北院還是會展出，只是南院會擴大展覽，顯見「閉館」之說從來不是政院決策，也無轉彎問題；政院人士認為，是陳其南政治經驗不足，把故宮內部未定案的想法說了出來，政院事先完全不知情。

故宮北院整建，牽扯到是否閉館？珍貴文物悉數南移比例、以及候選人在行政院喬政見等爭議。不具名友人表示，當天張景森的確事先不知有候選人會到場，而會中也沒有拍板故宮閉館。

這名人士表示，當天的邀約，是陳明文發起的，因為事涉故宮，張景森才找來陳其南，因為故宮有提一個計畫，印象中要討論封館整修四年左右，故院擔心整修期間一邊整修一邊展覽，文物國寶萬一有風險，或者因為工程緣故，怕讓國寶損壞，基於文物安全，陳明文等人才反映地方意見，把重要文物遷到故宮南院展覽，一方面可以保持故宮展覽品質，一方面保護文物安全。

據稱，張景森認為，陳明文是立委，他有這樣的要求，當然是幫他們協調一下，跟選舉完全無關？當天討論的內容，主要是在整建計畫確定的情況下，研議整修期間、施工期間文物要如何保存的問題，其中涉及北院展覽要不要縮小範圍，如果縮小範圍又要提高服務，既然南部已蓋了大故宮，把一部分的國寶移到南部維持故宮展出的水準，張景森認為，「這沒有什麼不對」。

這名人士說，在陳其南回故宮繼續討論前，政院了解的情況是，北院還是會展，但南院擴大展，北院會把展覽規模範圍弄小一點，希望不要在施工期間影響到文物安全，至於重要國寶移到南部去，也可以維持故宮展示的水準。

對於陳其南在立院答詢時，似乎證實北院要閉館三年，重要文物要移到南院，政院人士說，可能是陳其南不熟悉政治，沒有把話講楚，也可能陳其南講的是故宮後續內部討論的方案之一，但政院並未拍板，張景森及賴揆事前均不知情。

(中時 )