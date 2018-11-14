《全台最速報》深藍票倉拜票 柯文哲又遇抗議

2018年11月14日 11:54 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲今早到深藍票倉文山區景美攤集場、木新市場拜票，結果又遇到民眾抗議重陽敬老金被取消，也有婦人私下在拜票群眾旁抱怨「柯文哲又沒做什麼事，我們這次都不會投他」。對於頻遭抗議，柯受訪時說，台灣還是一個民主自由多元開放的地方，抗議也是很正常，出來完全沒人抗議才是怪事。

◎地檢要逮捕郭明賓 市議會不同意

嘉義市副議長郭明賓疑似涉嫌現金買票案，13日他返國參加市議會定期會開議，同時間嘉義地檢署也緊急發函議會，要求議會同意逮捕或拘禁郭明賓，今14日上午市議會表決通過不予同意，郭明賓在議會保護傘下，可順利參與完整定期會期，直到12月11日閉幕。

◎宣示城市合作治理 侯燕瑜15日將合體

選舉倒數衝刺，國民黨台中市長候選人盧秀燕14日上午舉辦「空汙CF」記者會，除呼籲選民11月24日站出來投票、挺自己的肺，也宣告15日上午將與新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜合體，共同舉辦「城市治理合作宣言」記者會。

◎競選活動起跑 林姿妙掃街拜票

選舉倒數10天，今天（14日）起是各候選人競選活動的起跑日，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，在位於羅東鎮的溪南競選總部整軍，在支持者的加油聲中，出發掃街拜票，林姿妙期盼能透過與選民的近距離接觸，展現親和力持續拉抬聲勢。

(中時電子報)