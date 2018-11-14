教育部聯手台大　共推中級華語線上課程

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旺報

為了讓更多有興趣學習中文的外籍人士認識台灣，教育部委託台灣大學製作第二門具「中級程度中文教學」與「文化導覽」的MOOCs數位課程－「是誰在說話-可愛的臺灣」，免費提供給海內外學習者及華語教學教師，作為學習與教學的資源與素材。

教育部表示，第一門適合零起點的「零到一學中文」課程已經於8月31日正式開課，目前有超過2000名外籍學習者進行線上學習。

教育部指出，本次第二門課程時間一共四週，每週學習時數約1到1.5小時，適用對象為中級程度的中文學習者，課程內容藉由具台灣觀光代表性的九份、鹿港、台南與蘭嶼四地作為課程特色，藉著將當地的景觀與文化及特殊物產以擬人化的方式，講述該地的文化特色，從中學習中級程度的生字和語法。

另外，本課程也導入遊戲化設計，結合「PaGamO」遊戲平台，將遊戲化元素導入中文學習當中，提高學習動機與趣味性，並培養出自主學習的企圖心。

教育部表示，近年來，愈來愈多的外籍人士跨海來到台灣學習華語。台灣學習華語的特色，除了可感受到台灣固有的文化傳統、正體字之美外，更可體驗豐富而多元的生活方式、自由開放的社會及濃郁的人情味。

教育部因此結合「從生活中學華語」之理念，105年起陸續以「節慶學華語」為主軸吸引外國人來臺學習華語，例如:「慶元宵學華語同樂會」、「瘋媽祖．學華語」、「『華』龍舟慶端午」及「月兒圓．華語緣」等。106年起建立「台灣觀光學華語」官方網站，提供年度課遊程內容及連結報名管道。

此外，自今年起，教育部更針對來台短期停留者設計「華語101」線上教材，以即學即用方式讓在台外籍學生、旅客使用。

教育部表示，本線上課程將於11月18日起開放註冊，11月28日正式開課，學習者只需要簡單以e-mail註冊或使用Facebook帳號連結，即可免費聽課。本課程以四週為一期重播，學習者無論何時何地隨時可加入學習，課程將於28日於全球最大MOOCs 國際學習平台 Coursera (課程網址：https://www.coursera.org/learn/learn-intermediate-chinese-mandarin) 正式開課，免費提供給海內外學習者及華語教學教師作為學習與教學的資源與素材。

(旺報 )

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