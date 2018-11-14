覬覦女同事大咪咪 男保險員「假按摩真襲胸」GG了

崔姓保險業務員被檢舉「假按摩，真襲胸」，遭罰2萬元。(中時資料照)

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中時

崔姓保險業務員被檢舉「假按摩，真襲胸」，抓女同事胸部，還稱讚對方胸部豐滿，台北市政府認定涉及性騷擾，開罰2萬元；崔男不服提行政訴訟抗罰，他說伸手前已徵得對方同意，但因女方為爭奪保險利益才構陷他，請求撤銷處分。台北地方法院行政訴訟庭審理後，法官依市府調查認定崔確涉及襲胸，判決駁回。本案可上訴。

判決指出，2015年11月24日上午，崔男坐進女同事座車，藉口按摩肩膀，再隔衣撫摸女方左胸，並說「妳也蠻豐滿的」，稱讚胸部有料，還說「借我摸一下」，然後伸手進被害人內衣摸左胸。女方當下雖立刻制止並要崔下車，但崔仍靠在女方肩膀說「讓我親一下」。

北市府據報調查後，認定崔涉及性騷擾，開罰2萬元。但崔自認冤枉，提行政訴訟請求撤銷裁罰。他承認摸胸，卻強調有經過女方同意，並說對方是要爭奪保險市場利益，才誣告他。北市府則說，崔男曾承認撫摸女同事胸部，且事發前與被害人關係並不差，女方沒有任何誣賴的動機。

法官參酌保險公司內部訪談得知，崔男在車內甚至還向女同事表示「可以躺下來」，崔縱然經同意、允許按摩肩膀，但沒有讓崔右手滑進女方內衣抓左胸，加上崔說「借我摸一下」、「讓我親一下」時，口吻輕率，已導致女同事心生畏懼，行為逾越女方允許範圍，認定裁罰無誤，判決崔男敗訴，駁回撤罰請求。

(中時 )

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