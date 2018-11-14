屏東科大路透水鋪面成功 開國際研討會分享

屏東科大路長期路面顛簸不平、下陷，縣府委託屏東科技大學辦理路面透水性鋪面，完工後科大路變成一條「海綿道路」。（潘建志翻攝）

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屏東科大路完成路面透水性鋪面後變成一條「海綿道路」，舉辦「聯外道路透水鋪面工程與管理國際研討會」分享成果。（潘建志翻攝）

屏東科大路長期路面顛簸不平、下陷，縣府委託屏東科技大學辦理路段透水性鋪面完工後，完成7.3公里鋪面，現在不但路面平整安全，科大路也變成一條「海綿道路」，下雨時雨水可滲透地底，路面不再積水。屏科大也舉辦「聯外道路透水鋪面工程與管理國際研討會」，分享成果。

科大路除了是屏科大主要聯外道路，更是鄰近內埔、麟洛等鄉重要幹道，長年因砂石車輛超載及基底問題，損壞破損嚴重，威脅用路人安全。為提升路面品質，屏科大受縣府委託，由土木系王裕民教授領導團隊，歷時4年時間進行研究試驗。

團隊埋設相關儀器，進行試坑開挖、土壤調查、透水混凝土、平坦度、抗滑性、鋪面結構、車轍等試驗，最終完成長7.3公里的科大路。完工後不但行車更平穩安全，今年豪雨颱風季也未積水，證明達到降低逕流量、延遲洪峰到達時間、提高地下水涵養等功能。

為了和國際分享相關結果，屏科大舉辦國際研討會，並邀請來自波蘭與印尼的透水材料的專家來演講，另外包括馬來西亞、泰國、印度、巴基斯坦、史瓦濟蘭等各國學者也前來取經，希望將此先進技術引進其國家。

(中時 )

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