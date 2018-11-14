貿易戰效應深入生活！連美國人的吃肉習慣都被迫改變

貿易戰竟也讓美國人被迫改變飲食習慣，未來雞肉供應量將會大幅減少。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

受到美國總統川普發起的貿易大戰影響，除了進口到美國的雞肉數量明顯減少以外，美國向中國和墨西哥出口的豬肉也在大幅減少，因此在美國國內留下了很多便宜的培根和排骨。受到這個趨勢的影響，美國人對於吃肉的選擇，將會被迫改變成少吃雞肉，而吃到更多的牛肉和豬肉。

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根據美國《NBC》新聞報導，受到美國關稅的影響，美國向中國和墨西哥的豬肉出口正在減少，也就是說美國的生豬和牛的數量正在增加。由於豬肉和牛肉的供應量很充足，讓美國餐館抓住機會大力促銷漢堡，雜貨店也開始打出以豬肉為特色的商品，但他們都不選擇供應雞肉產品。

美國快餐服務連鎖店像是溫娣漢堡(Wendy’s)等，他們的促銷活動都正在推動豬肉和牛肉的需求。食品業數據調查公司Dataseential針對75家連鎖店進行訪問，並分析目前餐廳的菜單發現，雞肉產品的銷量下降了14%。

美國國家雞肉委員會(National Chicken Council)的農業經濟學家兼顧問羅尼格(Bill Roenigk)說，這一波進出口數量的轉變，將會讓雞肉生產商結束過去連續27個季度獲利的結果。一般而言，雞肉行業通常會在第4季度虧損或僅達到收支平衡。

但是今年大批雞肉生產商的痛苦加劇，因為川普發起的貿易戰帶起了連鎖反應。再加上市場豬肉的供應量增加，都連帶降低了消費者對於雞肉的需求。

根據美國農業部預估，明年美國人均雞肉消費量只會成長約1.2%，但豬肉消費量將會大幅成長至4.3%，而牛肉也會成長2.6%。因為中國在這波貿易戰提出了62%的報復性關稅，而墨西哥的稅率也高達20%，這些都導致了美豬的價格下跌，同時限制了美國向這些國家出口豬肉的數量。換句話說，美國國內的豬肉供應量自然跟著變多了。

(中時電子報)

文章來源：Americans are pigging out on bacon as Trump's trade war cuts chicken demand

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